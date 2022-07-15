https://ukraina.ru/20220715/1036435721.html
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине
Украина не стала успешным полигоном для западного военно-промышленного комплекса, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T08:30
2022-07-15T08:30
2022-07-15T08:30
полигон
новости
оружие
запад
сергей михеев
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Он отметил, что в украинском конфликте не участвует действительно новое, сверхсовременное оружие."Из всего того, что перечисляется — это норвежские ракеты, одна из которых — композитная, по слухам, поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие", - сказал эксперт.Кроме норвежских ракет, эксперт отметил барражирующие боеприпасы Switchblade 600, которые также являются принципиально новым оружием.Все остальное, считает Михеев, неплохое оружие, но не новое, в том числе и гаубицы "М777" и РСЗО HIMARSПолный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101737/94/1017379496_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_7e7f58379ecd4d77a557368b3bfeb259.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
полигон, новости, оружие, запад, сергей михеев
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине
Украина не стала успешным полигоном для западного военно-промышленного комплекса, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
Он отметил, что в украинском конфликте не участвует действительно новое, сверхсовременное оружие.
"Из всего того, что перечисляется — это норвежские ракеты, одна из которых — композитная, по слухам, поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие", - сказал эксперт.
Кроме норвежских ракет, эксперт отметил барражирующие боеприпасы Switchblade 600, которые также являются принципиально новым оружием.
Все остальное, считает Михеев, неплохое оружие, но не новое, в том числе и гаубицы "М777" и РСЗО HIMARS
Полный текст интервью читайте здесь
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