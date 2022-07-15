https://ukraina.ru/20220715/1036435721.html

"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине

"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине - 15.07.2022 Украина.ру

"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине

Украина не стала успешным полигоном для западного военно-промышленного комплекса, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-15T08:30

2022-07-15T08:30

2022-07-15T08:30

полигон

новости

оружие

запад

сергей михеев

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Он отметил, что в украинском конфликте не участвует действительно новое, сверхсовременное оружие."Из всего того, что перечисляется — это норвежские ракеты, одна из которых — композитная, по слухам, поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие", - сказал эксперт.Кроме норвежских ракет, эксперт отметил барражирующие боеприпасы Switchblade 600, которые также являются принципиально новым оружием.Все остальное, считает Михеев, неплохое оружие, но не новое, в том числе и гаубицы "М777" и РСЗО HIMARSПолный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

полигон, новости, оружие, запад, сергей михеев