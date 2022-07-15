"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
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"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине
Украина не стала успешным полигоном для западного военно-промышленного комплекса, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T08:30
2022-07-15T08:30
полигон
новости
оружие
запад
сергей михеев
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Он отметил, что в украинском конфликте не участвует действительно новое, сверхсовременное оружие."Из всего того, что перечисляется — это норвежские ракеты, одна из которых — композитная, по слухам, поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие", - сказал эксперт.Кроме норвежских ракет, эксперт отметил барражирующие боеприпасы Switchblade 600, которые также являются принципиально новым оружием.Все остальное, считает Михеев, неплохое оружие, но не новое, в том числе и гаубицы "М777" и РСЗО HIMARSПолный текст интервью читайте здесь.
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полигон, новости, оружие, запад, сергей михеев

"Не очень-то успешный полигон": Михеев рассказал о западном оружии на Украине

08:30 15.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Ситуация на Ближнем Востоке и российско-иранское взаимодействие"
П/к на тему: Ситуация на Ближнем Востоке и российско-иранское взаимодействие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украина не стала успешным полигоном для западного военно-промышленного комплекса, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
Он отметил, что в украинском конфликте не участвует действительно новое, сверхсовременное оружие.
"Из всего того, что перечисляется — это норвежские ракеты, одна из которых — композитная, по слухам, поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие", - сказал эксперт.
Кроме норвежских ракет, эксперт отметил барражирующие боеприпасы Switchblade 600, которые также являются принципиально новым оружием.
Все остальное, считает Михеев, неплохое оружие, но не новое, в том числе и гаубицы "М777" и РСЗО HIMARS
Полный текст интервью читайте здесь.
 
полигонНовостиоружиеЗападСергей Михеев
 
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