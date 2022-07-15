"Глупое пушечное мясо": Михеев сказал, как власти Украины относятся к своим гражданам - 15.07.2022 Украина.ру
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"Глупое пушечное мясо": Михеев сказал, как власти Украины относятся к своим гражданам
"Глупое пушечное мясо": Михеев сказал, как власти Украины относятся к своим гражданам - 15.07.2022 Украина.ру
"Глупое пушечное мясо": Михеев сказал, как власти Украины относятся к своим гражданам
Киевские власти не волнуют жизни украинских граждан и более того, они не уверены в их "надежности", рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T07:45
2022-07-15T07:45
сергей михеев
новости
киев
националисты
эксперт
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По его мнению, украинское руководство не бережет жизни своих граждан еще и потому, что на освобожденных территориях может быть проведен референдум, и тогда весь мир увидит несостоятельность украинской пропаганды, что "все украинцы ненавидят Россию".Чтобы избежать этой политической проблемы, киевские власти просто решают всех убить, запугать, чтобы не позволить людям высказать свое мнение.13 июля украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны.В Новую Каховку в ночь на 12 июля прилетели две ракеты HIMARS американского производства. Одна ударила по складам с селитрой, находившимся за городской чертой близ Новокаховской ГЭС, а другая прилетела в центральный городской рынок. Официально подтверждено, что в результате удара погибло два человека. Семеро числятся пропавшими без вести, о них заявили родственники. 90 человек обратились за медицинской помощью, 10 из них проходят лечение в стационаре с переломами и множественными повреждениями мягких тканей.Полный текст интервью читайте здесь.
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сергей михеев, новости, киев, националисты, эксперт

"Глупое пушечное мясо": Михеев сказал, как власти Украины относятся к своим гражданам

07:45 15.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Право выбора", Сергей Михеев
Премьера фильма Право выбора, Сергей Михеев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Киевские власти не волнуют жизни украинских граждан и более того, они не уверены в их "надежности", рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

Для них все эти украинцы, включая украинских националистов, — это просто глупое пушечное мясо. Именно так они управляют Украиной, непонятно в чьих интересах.

По его мнению, украинское руководство не бережет жизни своих граждан еще и потому, что на освобожденных территориях может быть проведен референдум, и тогда весь мир увидит несостоятельность украинской пропаганды, что "все украинцы ненавидят Россию".
Чтобы избежать этой политической проблемы, киевские власти просто решают всех убить, запугать, чтобы не позволить людям высказать свое мнение.
13 июля украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны.
В Новую Каховку в ночь на 12 июля прилетели две ракеты HIMARS американского производства. Одна ударила по складам с селитрой, находившимся за городской чертой близ Новокаховской ГЭС, а другая прилетела в центральный городской рынок. Официально подтверждено, что в результате удара погибло два человека. Семеро числятся пропавшими без вести, о них заявили родственники. 90 человек обратились за медицинской помощью, 10 из них проходят лечение в стационаре с переломами и множественными повреждениями мягких тканей.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
Сергей МихеевНовостиКиевнационалистыэксперт
 
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