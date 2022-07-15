https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты

Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты - 15.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты

На момент начала СВО для ВСУ остро стояла проблема обеспеченности «лёгкой бронёй» — бронетранспортёрами, обеспечивающими мобильность пехоты на поле боя и вблизи Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T07:34

2022-07-15T07:34

2022-07-15T08:59

чем воюют на украине

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бронетранспортеры

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На момент начала СВО для ВСУ остро стояла проблема обеспеченности «лёгкой бронёй» — бронетранспортёрами, обеспечивающими мобильность пехоты на поле боя и вблизи него. Причина очевидна — именно "лёгкая броня" несёт самые большие потери, поскольку противостоять современным противотанковым средствам не способна. Союзники решили помочь Украине поставками БТР М113.В 2014-2015 годах украинские войска потеряли по меньшей мере 700 БМП и БТР и компенсировать эти потери не удалось. На начало 2022 года в ВСУ было около 1500 гусеничных бронемашин (БМП, БМД, МТ-ЛБ) и около 1200 колёсных бронемашин (БТР и БРДМ).По оценке командующего логистикой ВСУ Владимира Карпенко, на середину июня ВСУ потеряла порядка 1300 БМП. По оценке телеграм-канала «Рыбарь» на середину мая (позже они оценок не давали, видимо потеряв информированный источник в Киеве) потери боевых бронированных машин составили примерно 2000 ед. По официальным данным МО РФ на середину июля потеряно 2,7 тыс. единиц БМП и БТР (в этих данных потери всей бронетехники даются вместе, но ранее число потерянных танков составляло примерно треть от общих потерь ББМ). Надо, разумеется, иметь в виду, что эти потери — с учётом отремонтированной и вновь поставленной техники.Чтобы восстановить украинскую «лёгкую броню» в апреле США решили передать ВСУ бронетранспортёры М113. Всего передано или планируется к передаче порядка 350 таких машин. 200 — передали США, 54 датские машины должна пожертвовать Германия, по 20 машин дала Литва и готовится дать Испания, 14 – Австралия.Первыми, ещё в мае, были получены нидерландские YPR-765, созданные на базе М113. 22 июня видео эксплуатации американских БТР украинскими экипажами появилось в СМИ, но непосредственно в зоне боевых действий они ещё не появлялись и достоверно установленных потерь не понесли. Значительная задержка с поставкой была видимо связана с тем, что БТР брались с баз временного хранения и нуждались в техобслуживании и доукомлектовании (по другим данным, эти БТР были предназначены для Афганистана и задержка имела чисто бюрократический характер).М113 – машина, прямо скажем, немолодая, её боевое крещение пришлось на войну во Вьетнаме. В 1960 — 2007 годах было выпущено более 88 тыс. таких БТР, которые состоят на вооружении 60 стран.Это гусеничный бронетранспортёр с характерным коробчатым корпусом из алюминиевого сплава. Толщина брони достигает 44 мм но, конечно, не даёт такой защиты как аналогичная стальная броня. Однако, как показали испытания (в том числе трофейных машин в Кубинке), она уверенно держит пули не только стрелкового оружия, но и крупнокалиберных пулемётов. От снарядов и противотанковых ракет она не защищает, но у неё и задачи такой нет.Автомобильный (бензиновый или дизельный) двигатель мощностью 212-275 л. с. позволяет разгонять машину массой 10-14 тонн до 64 км/ч. БТР плавает за счёт перемотки гусениц со скоростью почти 6 км/ч. Отзывы о проходимости машины разные, но в этом отношении он наверняка превосходит советско-российские колёсные бронетранспортёры семейства БТР-60-90 и вряд ли существенно уступает гусеничным БМП.М113 в базовом варианте вооружён 12,7-мм пулемётом на открытой установке, но могут устанавливаться и дистанционно управляемые модули с разным набором вооружения, как на российских и украинских БТР. Десант – 11 человек.На базе М113 создано несколько десятков специальных машин: командно-штабных, инженерных, санитарных, самоходных миномётов, зенитных установок и т. п. О поставках специальных машин на Украину пока не сообщалось.По едкому комментарию военного эксперта Михаила Ходаренка, США «избавляются от металлолома», а вообще «вооружения для Украины дошли до уровня "обнять и плакать"». Другое дело, что Украина массово расконсервировала колёсные БТР-60, где индекс – год начала производства. На этом фоне М113 выглядит вполне органично.В общем, ни по своим характеристикам, ни по количеству М113 заменить потерянную Украиной военную технику не может, и скорее всего они будут использоваться как учебные машины, необходимые для предварительной подготовки перед переходом на американские или немецкие БМП, возможность поставок которых обсуждалась ранее. В бой они пойдут только в самом крайнем случае. Другое дело, что самый крайний случай может представится уже в августе-сентябре, когда Украина, по требованию западных союзников, должна будет предпринять наступление на южном фланге.

https://ukraina.ru/20220714/1036393621.html

https://ukraina.ru/20220713/1036241482.html

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сво, бронетранспортеры, сша, эксклюзив