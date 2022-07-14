https://ukraina.ru/20220714/zerno-1036329396.html
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство - 14.07.2022 Украина.ру
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне
2022-07-14T08:10
2022-07-14T08:10
2022-07-14T08:10
сша
россия
зерно
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В посольстве также подчеркнули, что сложности в получении сельхозтоваров импортеры испытывают как раз из-за односторонних санкций США, подорвавших цепочки поставок.Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, зерно
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
Попытка сделать Россию виноватой - лишь повод вывернуть ситуацию в свою пользу
США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне
Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию. Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием
В посольстве также подчеркнули, что сложности в получении сельхозтоваров импортеры испытывают как раз из-за односторонних санкций США, подорвавших цепочки поставок.
Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.