https://ukraina.ru/20220714/zerno-1036329396.html

США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство

США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство - 14.07.2022 Украина.ру

США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство

США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне

2022-07-14T08:10

2022-07-14T08:10

2022-07-14T08:10

сша

россия

зерно

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В посольстве также подчеркнули, что сложности в получении сельхозтоваров импортеры испытывают как раз из-за односторонних санкций США, подорвавших цепочки поставок.Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, зерно