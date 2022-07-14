США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство - 14.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220714/zerno-1036329396.html
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство - 14.07.2022 Украина.ру
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне
2022-07-14T08:10
2022-07-14T08:10
сша
россия
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/25/1033972519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c54a4d6905aeeae70a35d9c2ec0fa453.jpg
В посольстве также подчеркнули, что сложности в получении сельхозтоваров импортеры испытывают как раз из-за односторонних санкций США, подорвавших цепочки поставок.Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/25/1033972519_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_334f0a875ec071ae3d53020702c37be2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, зерно
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство

Попытка сделать Россию виноватой - лишь повод вывернуть ситуацию в свою пользу

08:10 14.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне

Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию. Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием

В посольстве также подчеркнули, что сложности в получении сельхозтоваров импортеры испытывают как раз из-за односторонних санкций США, подорвавших цепочки поставок.
Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
 
СШАРоссиязерно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть
08:45"Желание сойдет на нет": Царев об адекватном ответе России на угрозы и действия Киева
08:43По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
08:40В Ирландии нет мест для украинских беженцев
08:33Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
08:30Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине
08:29Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты
08:29Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск – пляж, рестораны, дороги
08:19NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
08:15"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику
08:11Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов
08:10США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство
08:10Как Ахметов перестал быть олигархом. Молчание — знак монополизации
08:00"Наступление они будут делать 100%": Кнутов ответил, что делать с ВСУ
07:47Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса
07:45Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины
07:30Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине
07:28КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
07:20Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля
07:16Помогут ли Зеленскому "его ляхи"? Зачем Украине особый статус для поляков
Лента новостейМолния