В Венесуэле призвали судить правительство США
Каракас оценил действия команды Байдена как преступный режим
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об организации госпереворотов в других странах является основанием для инициирования уголовного преследования преступного руководства США. Такое заявление сделал депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега, пишут РИА Новости 14 июля
Это банда преступников, что доказывается признанием Болтона, как и признаниями других официальных лиц, которые даже опубликовали книги, в которых они берут на себя ответственность за планирование убийств, антидемократических переворотов, нарушений прав человека, использования наркотрафика в своих целях.
По его словам, признания Болтона позволяют не ждать 50 лет, пока соответствующие документы будут рассекречены, а позволяют уже сейчас инициировать судебные разбирательства, чтобы "Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых".
08:43По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из СтамбулаУкраина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram