В Венесуэле призвали судить правительство США

По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram