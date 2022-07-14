В Венесуэле призвали судить правительство США - 14.07.2022 Украина.ру
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В Венесуэле призвали судить правительство США
В Венесуэле призвали судить правительство США - 14.07.2022 Украина.ру
В Венесуэле призвали судить правительство США
Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об организации госпереворотов в других странах является основанием для инициирования уголовного преследования преступного руководства США. Такое заявление сделал депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега, пишут РИА Новости 14 июля
2022-07-14T10:18
2022-07-14T10:18
сша
венесуэла
правительство
новости
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По его словам, признания Болтона позволяют не ждать 50 лет, пока соответствующие документы будут рассекречены, а позволяют уже сейчас инициировать судебные разбирательства, чтобы "Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых".
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сша, венесуэла, правительство, новости
В Венесуэле призвали судить правительство США

Каракас оценил действия команды Байдена как преступный режим

10:18 14.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об организации госпереворотов в других странах является основанием для инициирования уголовного преследования преступного руководства США. Такое заявление сделал депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега, пишут РИА Новости 14 июля

Это банда преступников, что доказывается признанием Болтона, как и признаниями других официальных лиц, которые даже опубликовали книги, в которых они берут на себя ответственность за планирование убийств, антидемократических переворотов, нарушений прав человека, использования наркотрафика в своих целях.

Сауль Ортега
Депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Венесуэлы
По его словам, признания Болтона позволяют не ждать 50 лет, пока соответствующие документы будут рассекречены, а позволяют уже сейчас инициировать судебные разбирательства, чтобы "Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых".
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
08:43
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из СтамбулаУкраина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram
 
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