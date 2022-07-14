https://ukraina.ru/20220714/kakhovka-1036301248.html

Кнутов: ВСУ использовали в атаке на Каховку опыт Израиля и Азербайджана

Кнутов: ВСУ использовали в атаке на Каховку опыт Израиля и Азербайджана - 14.07.2022 Украина.ру

Кнутов: ВСУ использовали в атаке на Каховку опыт Израиля и Азербайджана

В ночь на понедельник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Сделано это было под руководством американских инструкторов с использование тактики двойного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2022-07-14T05:45

2022-07-14T05:45

2022-07-14T05:45

эксперт

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Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие сначала запустили "Смерч", по нему сработала ПВО, а следом полетел HIMARS. В этом случае последний беспрепятственно достиг цели, потому что перехватывающая система была занята.Впервые, пояснил эксперт, подобная тактика была опробована в 1980-е годы в Израиле, когда на ракеты крепились уголковые отражатели, чтобы создать впечатление, что это штурмовик. Египетские дивизионы расстреливали ракеты, после чего налетали реальные штурмовики "Кфиры".В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60 пострадали.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт