https://ukraina.ru/20220712/1034344801.html

Юрий Кнутов рассказал о военной хитрости, примененной Украиной при ударе HIMARS по Новой Каховке

Юрий Кнутов рассказал о военной хитрости, примененной Украиной при ударе HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов рассказал о военной хитрости, примененной Украиной при ударе HIMARS по Новой Каховке

В случае наступления украинской армии на южном направлении, нужно делать ставку на ВКС и артиллерию, давить огневой мощью, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-07-12T18:49

2022-07-12T18:49

2022-07-13T11:11

интервью

украина

россия

спецоперация

himars

новая каховка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. — Юрий Альбертович, во вторник, 12 июля, был удар по Новой Каховке. Что это было и почему не отбили полностью все ракеты?— Это был HIMARS, который показывали по телевизору, именно взвод там, три машины. Там, скорее всего, есть советник американский, может даже два, которые помогают в управлении этим оружием. Стреляли по наведению со спутника, с системой GPS, ракета в цель попала с высокой точностью. У нее мощная боевая часть, отсюда большие разрушения и ущерб.Использовали такую тактику скорее всего: стреляли ракетами «СМЕРЧ», наши ПВО работают по ним, следом в конце пускали HIMARS. Последние уже идут беспрепятственно и достигают цели, их нечем перехватывать, потому что комплексы заняты.Подобную тактику использовали азербайджанцы против Армении во время конфликта в Карабахе. Брали кукурузники, набивали взрывчаткой, ставили систему радиоуправления, с земли запускали беспилотники эти для наземных целей, их сбивали армяне, тратили ракеты, и следом уже шли «Байрактары», когда уже ракет у Армении почти не оставалось.Израиль впервые это придумал в 80-е годы, крепили уголковые отражатели, создавалось впечатление, что это штурмовик. Египетские дивизионы расстреливали ракеты, ждали подвоза еще, в это время налетают реальные штурмовики «Кфиры» и разбивают дивизион. Вот здесь что-то подобное использовано было.— А зачем это нужно? Разве HIMARS так легко сбивают?— HIMARS наши комплексы ПВО перехватывают, они даже гиперзвуковые ракеты перехватить могут. Здесь вот так они сделали, мы же не знаем, что там за цели, сбиваем, а потом оказывается, что основными были эти «Химарсы». Ну мы же не знаем, где главная цель, и ее не успели отработать.— Наши военные теперь это изучат и далее уже смогут найти способ их сбить?— Тут надо плотность ПВО увеличивать и учится по отметкам определять где «Смерч» а где HIMARS. Они не сильно отличаются, но можно при определенных навыках и тренировках определить. В принципе, учились наши солдаты во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, они будут скоростью и размером отличатся.Просто им надо больше статистики набрать, как они выглядят эти HIMARS. И приоритет при ликвидации им давать.— Как вы оцениваете масштаб разрушений, который был нанесен?— С учетом разрушения этого склада, они серьезные, жертв много. Но все это не от «Химарса», это взрыв склада еще. От него было бы как от «Точки-У», аналогичные. Только там может быть осколочно-фугасная, может быть кассетная боевая часть, все может быть.— Это вообще контрнаступление большое или агония Киева?— Да, агония. Наступление они пытаются подготовить, но тут цель такая. Чтобы мы перебросили с славянского направления и Северска на юг — Херсон и Запорожье, а там наступление остановили. Идет же подготовка, перегруппировка для мощного удара по Славянску. Вот чтоб мы этого не делали, это отвлекающий удар.— Заявление о том, что Зеленский готовит миллион человек для наступления на юг, для чего об этом говорят?— Ну это чтоб поднять боевой дух армии и населения, запросить еще оружия на 300 тысяч человек, они говорили, что у них 700 тысяч есть военных. И попытаться даже какие-то наступательные действия провести, вдруг повезет и что-то получится. Но там качество солдат низкое, они не обучены. Они не кадровые военные, они мобилизованные. Поэтому я в это не верю, думаю, будут большие потери среди ВСУ.Наступление они будут делать 100%, им нужно оправдать деньги, которые они получают и военные закупки. Наступление будет, но, если на Запорожье пойдут, мы перебросим войска, они тогда двинутся на Лисичанск. Это будет в любом случае. Главное — вовремя пресечь, нанести мощные авиаудары и артиллерийские удары. Это нам под силу. Особенно в запорожских степях, там местность позволяет отслеживать передвижение войск и сорвать это наступление.— Какое еще заграничное вооружение в наличии украинских войск или скоро будут поставлены?— Ну нету только ЗРК NASAMS с американским персоналом. Там не полностью, но будут советники присутствовать, танки «Абрамс», F-16, бронетранспортеры современные. Это точно будет, американцы говорили 24 часа надо им, если экстренная поставка, а если из Польши, то 5-6 часов. Все поставки идут под видом гражданских грузов в обычных фурах, перевозят только гражданские компании. Нефтебазы украинские все уничтожены, топливо везут только топливозаправщики с молдавскими и румынскими номерами. Якобы гражданские, но для военных целей.— Какая техника есть или будет, которая может напугать Россию, или такой нет? — Такой нет, более того, работаем очень плотно. Уничтожили до 1000 снарядов для гаубиц «М-777». Для «Хаймарсов» — 700 ракет. Это правильная тактика, уничтожать боеприпасы, сами установки, места, где их обслуживают и, конечно, центры принятия решений. 27 пунктов управления уничтожено, вчера вот была информация.— Как оцениваете в целом обстановку на южном направлении?— Тревожно, Украина давно там готовится нанести удары, пока не получается. Надеемся, что и не получится, но попытки предпринимаются регулярно прорваться к Херсону и дальше в сторону Крыма. Я бы сделал ставку на удары ВКС и артиллерию. В случае наступления, давить мощным огневым воздействием. Это приведет к большим жертвам, но это правильно. Сейчас тактика чуть поменялась — было нужно вывести из строя больше техники, сейчас же нужно больше уничтожить живой силы противника. Причинить критические потери.Сегодня вот британская пресса сообщила, что по их данным, только за прошлый месяц 20 тысяч убитых украинцев. А представитель по правам человека проболталась что 7000 пропавших без вести. Но я думаю, там раза в три больше. Не забирают тела специально, чтоб не платить страховки и занижать число погибших.По другим направлениям идет пауза. Северск, Соледар и Артемовск — это будет следующая мощная работа по укреплениям украинской обороны, потом пойдет Славянск, Краматорск. Ну и, независимо от этого, идет наступление со стороны Харькова, со стороны Изюма к Славянску. Тяжко там, местность плохая, лес, минные поля. И с востока через Северск на Славянск пойдет движение. И потом будут с трех сторон действовать по нему. Может даже используют лисичанскую схему, которая привела к минимальным потерям.

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, украина, россия, himars, новая каховка