По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула - 14.07.2022 Украина.ру
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По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула - 14.07.2022 Украина.ру
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram
2022-07-14T08:43
2022-07-14T08:43
украина
зерно
ермак
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Он пояснил, что "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", а располагаться он будет в Стамбуле.К слову, последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
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украина, зерно, ермак
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула

В Стамбуле договорились об украинском зерне

08:43 14.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram

Безопасность Украины в Черном море - приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантирует продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру

Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины
Он пояснил, что "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", а располагаться он будет в Стамбуле.
К слову, последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
08:10
США используют "зерновые обвинения" для переделки глобального рынка - посольство США обвиняют Москву в препятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы поделить глобальный агропромышленный рынок в свою пользу. Такое заявление 14 июля сделало посольство России в Вашингтоне
 
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