https://ukraina.ru/20220714/chernoe-more-1036334094.html
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула - 14.07.2022 Украина.ру
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram
2022-07-14T08:43
2022-07-14T08:43
2022-07-14T08:43
украина
зерно
ермак
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Он пояснил, что "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", а располагаться он будет в Стамбуле.К слову, последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
/20220714/zerno-1036329396.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, зерно, ермак
По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула
В Стамбуле договорились об украинском зерне
Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram
Безопасность Украины в Черном море - приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантирует продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру
Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины
Он пояснил, что "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", а располагаться он будет в Стамбуле.
К слову, последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.