https://ukraina.ru/20220714/chernoe-more-1036334094.html

По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула

По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула - 14.07.2022 Украина.ру

По требованию Украины: за навигацией в Черном море будет следить ООН из Стамбула

Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта своего зерна. Такое заявление на переговорах в Стамбуле сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. О результатах мероприятия 13 июля он отчитался в Telegram

2022-07-14T08:43

2022-07-14T08:43

2022-07-14T08:43

украина

зерно

ермак

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Он пояснил, что "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", а располагаться он будет в Стамбуле.К слову, последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.

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украина, зерно, ермак