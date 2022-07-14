https://ukraina.ru/20220714/1036395787.html

"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском

"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском - 14.07.2022 Украина.ру

"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском

Город Северск находится в оперативном окружении. Об этом заявил 14 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Первого канала"

2022-07-14T12:58

2022-07-14T12:58

2022-07-14T12:59

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пушилин

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"На передовой ситуация следующая - видимые улучшения позиций на фронте на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешел практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не "котел", но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - сказал он.Пушилин также отметил продвижение сил ДНР в районе города Святогорск.По словам главы республики, ситуация вокруг Святогорской лавры пока остается тяжелой, "потому что противник еще выходит на высоты в определенные моменты и обстреливает территорию лавры, не допуская перемещения, в особенности мужчин в любое время суток по территории лавры"."Гуманитарную ситуацию доступными способами стараемся закрывать в рамках лавры, потому что там находится больше 500 человек", - подытожил он.

https://ukraina.ru/20220711/1034327762.html

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новости, днр, пушилин