"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском - 14.07.2022 Украина.ру
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"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском
"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском - 14.07.2022 Украина.ру
"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском
Город Северск находится в оперативном окружении. Об этом заявил 14 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Первого канала"
2022-07-14T12:58
2022-07-14T12:59
спецоперация
новости
днр
пушилин
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"На передовой ситуация следующая - видимые улучшения позиций на фронте на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешел практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не "котел", но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - сказал он.Пушилин также отметил продвижение сил ДНР в районе города Святогорск.По словам главы республики, ситуация вокруг Святогорской лавры пока остается тяжелой, "потому что противник еще выходит на высоты в определенные моменты и обстреливает территорию лавры, не допуская перемещения, в особенности мужчин в любое время суток по территории лавры"."Гуманитарную ситуацию доступными способами стараемся закрывать в рамках лавры, потому что там находится больше 500 человек", - подытожил он.
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новости, днр, пушилин

"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском

12:58 14.07.2022 (обновлено: 12:59 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Город Северск находится в оперативном окружении. Об этом заявил 14 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Первого канала"
"На передовой ситуация следующая - видимые улучшения позиций на фронте на северо-востоке республики. Это, конечно, то, что Северск перешел практически под оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, это не "котел", но тем не менее все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - сказал он.

Пушилин также отметил продвижение сил ДНР в районе города Святогорск.

"Освобожден и зачищен накануне от нацистов широко известный на Донбассе курорт Голубые озера, серьезные укрепления там были, уже можно говорить, такое знаковое место уже свободно от неонацистов", - добавил он.

По словам главы республики, ситуация вокруг Святогорской лавры пока остается тяжелой, "потому что противник еще выходит на высоты в определенные моменты и обстреливает территорию лавры, не допуская перемещения, в особенности мужчин в любое время суток по территории лавры".
"Гуманитарную ситуацию доступными способами стараемся закрывать в рамках лавры, потому что там находится больше 500 человек", - подытожил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:58
ВСУ отстреливают собственных военных, бегущих из Северска - посол ЛНРПредставитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник 11 июля в своем Telegram заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов
 
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