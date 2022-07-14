Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия - 14.07.2022 Украина.ру
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Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия
Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия - 14.07.2022 Украина.ру
Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия
Лидером по оружейным поставкам на Украину является Польша, так как предоставила 100% обещанного оружия, сообщило 13 июля издание BILD
2022-07-14T12:37
2022-07-14T12:38
польша
новости
оружие
украина
поставки
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По данным издания, общая стоимость польского оружия, поставленного на Украину составила 1,8 миллиарда евро.Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов заявлял, что поставки западного вооружения отстают от уничтожения арсеналов Украины примерно на два порядка, если ВС РФ уничтожили около семисот различных РСЗО, Киев получит всего восемь установок HIMARS.Журналистка и телеведущая Анна Шафран в интервью Украина.ру объяснила, что поставки западного оружия не помогут Украине, они лишь "продлевают агонию", а из полученного вооружения киевский режим приказывает обстреливать мирных граждан.
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польша, новости, оружие, украина, поставки

Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия

12:37 14.07.2022 (обновлено: 12:38 14.07.2022)
 
© Twitter / visegrad24Т-72 Польша
Т-72 Польша - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Twitter / visegrad24
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Лидером по оружейным поставкам на Украину является Польша, так как предоставила 100% обещанного оружия, сообщило 13 июля издание BILD
По данным издания, общая стоимость польского оружия, поставленного на Украину составила 1,8 миллиарда евро.

В абсолютном измерении это второе место после США, предоставивших оружие на 2,33 миллиарда евро (38,4%) из обещанных 6,3 миллиарда.

Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов заявлял, что поставки западного вооружения отстают от уничтожения арсеналов Украины примерно на два порядка, если ВС РФ уничтожили около семисот различных РСЗО, Киев получит всего восемь установок HIMARS.
Журналистка и телеведущая Анна Шафран в интервью Украина.ру объяснила, что поставки западного оружия не помогут Украине, они лишь "продлевают агонию", а из полученного вооружения киевский режим приказывает обстреливать мирных граждан.
 
ПольшаНовостиоружиеУкраинапоставки
 
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