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Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова

Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова - 14.07.2022 Украина.ру

Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова

Украинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля

2022-07-14T12:18

2022-07-14T12:18

2022-07-14T12:18

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По мнению Захаровой, законно реализовать это предписание невозможно. Она уточнила, что диппредставительствам Украины необходимо немедленно провести мобилизацию мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.Призыв и мобилизация на Украине имеют довольно хаотичный порядок. Ранее появлялась информация о вручении повесток отдыхающим на пляжах в Одессе и Киеве, а 24 июня в Верховной Раде предложили призывать инвалидов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, захарова, мид, мобилизация, украина