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Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова - 14.07.2022 Украина.ру
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
Украинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
новости
захарова
мид
мобилизация
украина
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По мнению Захаровой, законно реализовать это предписание невозможно. Она уточнила, что диппредставительствам Украины необходимо немедленно провести мобилизацию мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.Призыв и мобилизация на Украине имеют довольно хаотичный порядок. Ранее появлялась информация о вручении повесток отдыхающим на пляжах в Одессе и Киеве, а 24 июня в Верховной Раде предложили призывать инвалидов.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, мид, мобилизация, украина
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
Украинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля
Киевский режим собирается поставить под ружье порядка миллиона человек, которых будут рекрутировать в том числе из-за рубежа. Как они это будут делать?
Мария Захарова
Представительница МИД РФ
По мнению Захаровой, законно реализовать это предписание невозможно. Она уточнила, что диппредставительствам Украины необходимо немедленно провести мобилизацию мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.
Призыв и мобилизация на Украине имеют довольно хаотичный порядок. Ранее появлялась информация о вручении повесток отдыхающим на пляжах в Одессе и Киеве, а 24 июня в Верховной Раде предложили призывать инвалидов.