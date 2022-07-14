Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова - 14.07.2022 Украина.ру
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Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова - 14.07.2022 Украина.ру
Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова
Украинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля
2022-07-14T12:18
2022-07-14T12:18
новости
захарова
мид
мобилизация
украина
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По мнению Захаровой, законно реализовать это предписание невозможно. Она уточнила, что диппредставительствам Украины необходимо немедленно провести мобилизацию мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.Призыв и мобилизация на Украине имеют довольно хаотичный порядок. Ранее появлялась информация о вручении повесток отдыхающим на пляжах в Одессе и Киеве, а 24 июня в Верховной Раде предложили призывать инвалидов.
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новости, захарова, мид, мобилизация, украина

Украинских дипломатов хотят отправить в армию - Захарова

12:18 14.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Украинское правительство предписало дипломатическим представительствам провести мобилизацию сотрудников, проживающих за рубежом, сделать это легально – невозможно, об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 14 июля

Киевский режим собирается поставить под ружье порядка миллиона человек, которых будут рекрутировать в том числе из-за рубежа. Как они это будут делать?

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Представительница МИД РФ
По мнению Захаровой, законно реализовать это предписание невозможно. Она уточнила, что диппредставительствам Украины необходимо немедленно провести мобилизацию мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.
Призыв и мобилизация на Украине имеют довольно хаотичный порядок. Ранее появлялась информация о вручении повесток отдыхающим на пляжах в Одессе и Киеве, а 24 июня в Верховной Раде предложили призывать инвалидов.
 
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