https://ukraina.ru/20220714/1036358104.html
Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео - 14.07.2022 Украина.ру
Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян отправляется в Донбасс добровольцем. Почему... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T11:32
2022-07-14T11:32
2022-07-14T11:32
украина
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Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян отправляется в Донбасс добровольцем. Почему возникло такое решение, а также о судьбе уроженцы Ирана – узнаете из нашего спецрепортажа.К желанию отправиться на фронт семья врача отнеслась с пониманием. Тафришьян рассказал, что его жена тоже хотела бы поехать в зону боевых действий, но ей не позволяет специальность. Решение Мехди поддерживают не только в семье, но и в рабочем коллективе. Многие из его коллег также собираются поехать медиками-добровольцами в Донбасс.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, видео
Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян отправляется в Донбасс добровольцем. Почему возникло такое решение, а также о судьбе уроженцы Ирана – узнаете из нашего спецрепортажа.
К желанию отправиться на фронт семья врача отнеслась с пониманием. Тафришьян рассказал, что его жена тоже хотела бы поехать в зону боевых действий, но ей не позволяет специальность. Решение Мехди поддерживают не только в семье, но и в рабочем коллективе. Многие из его коллег также собираются поехать медиками-добровольцами в Донбасс.
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.