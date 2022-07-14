https://ukraina.ru/20220714/1036358104.html

Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео

Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео - 14.07.2022 Украина.ру

Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео

Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян отправляется в Донбасс добровольцем. Почему... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T11:32

2022-07-14T11:32

2022-07-14T11:32

украина

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Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян отправляется в Донбасс добровольцем. Почему возникло такое решение, а также о судьбе уроженцы Ирана – узнаете из нашего спецрепортажа.К желанию отправиться на фронт семья врача отнеслась с пониманием. Тафришьян рассказал, что его жена тоже хотела бы поехать в зону боевых действий, но ей не позволяет специальность. Решение Мехди поддерживают не только в семье, но и в рабочем коллективе. Многие из его коллег также собираются поехать медиками-добровольцами в Донбасс.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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