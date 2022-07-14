https://ukraina.ru/20220714/1036336855.html
Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда
Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда - 14.07.2022 Украина.ру
Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда
Россия при должном подходе могла бы относительно быстро военным путем решить вопрос с блокадой Калининграда, которую устроила Литва. Но это был бы плохой сценарий для всех, нельзя его всерьез рассматривать. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T09:41
2022-07-14T09:41
2022-07-14T09:41
россия
литва
калининград
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Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом "целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля" со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В Москве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали "проявлением реализма и здравомыслия", но при этом отметили: "Вопросы по содержанию документа у нас остаются".Эксперт отметил, что российским войска понадобились бы сутки, чтобы занять Клайпеду и Игналинскую АЭС, работу которой сейчас останавливают."Но у нас там практически нет войск. У нас есть военная группировка в Калининграде, а со стороны Белоруссии ничего нет. Мы к этому не готовы. Это очень плохой сценарий", - подчеркнул Суздальцев.В любом случае Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что блокада Калининграда - это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, литва, калининград
Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда
Нельзя рассматривать сценарий войны между России и Литвы из-за Калининграда
Россия при должном подходе могла бы относительно быстро военным путем решить вопрос с блокадой Калининграда, которую устроила Литва. Но это был бы плохой сценарий для всех, нельзя его всерьез рассматривать. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом "целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля" со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В Москве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали "проявлением реализма и здравомыслия", но при этом отметили: "Вопросы по содержанию документа у нас остаются".
Эксперт отметил, что российским войска понадобились бы сутки, чтобы занять Клайпеду и Игналинскую АЭС, работу которой сейчас останавливают.
"Но у нас там практически нет войск. У нас есть военная группировка в Калининграде, а со стороны Белоруссии ничего нет. Мы к этому не готовы. Это очень плохой сценарий", - подчеркнул Суздальцев.
В любом случае Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что блокада Калининграда - это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года, заключил собеседник издания.