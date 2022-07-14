https://ukraina.ru/20220714/1036336855.html

Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда

Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда - 14.07.2022 Украина.ру

Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда

Россия при должном подходе могла бы относительно быстро военным путем решить вопрос с блокадой Калининграда, которую устроила Литва. Но это был бы плохой сценарий для всех, нельзя его всерьез рассматривать. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-14T09:41

2022-07-14T09:41

2022-07-14T09:41

россия

литва

калининград

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Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом "целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля" со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В Москве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали "проявлением реализма и здравомыслия", но при этом отметили: "Вопросы по содержанию документа у нас остаются".Эксперт отметил, что российским войска понадобились бы сутки, чтобы занять Клайпеду и Игналинскую АЭС, работу которой сейчас останавливают."Но у нас там практически нет войск. У нас есть военная группировка в Калининграде, а со стороны Белоруссии ничего нет. Мы к этому не готовы. Это очень плохой сценарий", - подчеркнул Суздальцев.В любом случае Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что блокада Калининграда - это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, литва, калининград