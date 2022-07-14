https://ukraina.ru/20220714/1036327491.html

Как Ахметов перестал быть олигархом. Молчание - знак монополизации

Как Ахметов перестал быть олигархом. Молчание - знак монополизации - 14.07.2022 Украина.ру

Как Ахметов перестал быть олигархом. Молчание - знак монополизации

На этой неделе богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов отказался от лицензий на свои СМИ, которые сыграли в свое время существенную роль в насаждении... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T08:10

2022-07-14T08:10

2022-07-14T08:53

украинские сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_0:0:813:458_1920x0_80_0_0_7c9bedc3bd60e4b83bf737f59d3203b4.png.webp

На этой неделе богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов отказался от лицензий на свои СМИ, которые сыграли в свое время существенную роль в насаждении националистических и русофобских идей в умах украинцев и остался как бы без языка… В Офисе президента его за это уже похвалили. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем твите назвал его "достойным примером".Холдинг Ахметова "Медиа Группа Украина" (МГУ) отказывается в пользу государства от всех эфирных и спутниковых лицензий телевизионных каналов и от лицензий печатных медиа в Украине, а также прекратит деятельность онлайн-медиа, говорится в заявлении его корпорации SCM.Свое решение Ахметов объяснил желанием не попасть в список олигархов, а таковыми по закону о деолигархизации считаются крупные бизнесмены, оказывающие влияние на СМИ и политику страны.Медиа-холдинг Ахметова объединяет телеканалы "Украина", "Украина-24", "Индиго-ТВ", "Донбасс, "34 телеканал", НЛО-ТВ, "Футбол-1/2/3", оператора спутникового вещания Xtra-TV, издание "Сегодня" и журнал Vogue.Ua. Всего в холдинге работает более 4 тысяч сотрудников.Ринат Ахметов, чтобы не попасть под деолигархизацию, возвращает государству лицензии на вещание, но не передает более никаких прав, активов и брэндов. По его словам, в нынешних условиях нет возможности продать эти активы по рыночным ценам.Таким образом, содержание коллективов этих СМИ теперь становится уделом государства. С 12 июля сайты этих СМИ перестали обновляться. Сотрудники СМИ Ахметова уже подают резюме в поисках работы и говорят, что решение было для них неожиданным, повергшим журналистов в шок и прострацию. Если государству не удастся предложить им аналогичные доходы, можно ожидать роста критики закона о деолигархизации с их стороны. К тому же СНБО Украины со своим законом об олигархах теперь теряет дополнительный рычаг для давления на олигарха. Своей медиа-площадки автоматически лишаются такие политики, регулярные гости телеканалов Ахметова, как Арсен Аваков, Олег Ляшко, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Евгений Комаровский и Игорь Смешко, хотя они всегда могут продать себя и Офису президента.Теперь, вероятно, Ахметов зарегистрирует новые СМИ, например, в Польше и продолжит вещание в качестве иностранного СМИ. Политолог Михаил Чаплыга считает, что Ахметов просто уходит от налогов и необходимости содержать коллективы. "Ахметов отдал затраты Украине, а сам купил спутниковую лицензию в ЕС! И теперь ему не нужно платить налоги в Украине – ни напрямую ни через налоги от фонда оплаты труда коллектива. И еще бонусом он перестал быть олигархом… Заводы – болгарам, Медиа – полякам, Недра Украины – Ахметову", - говорит Чаплыга в интервью изданию "Комментарии".Одной из причин ухода из украинских медиа-активов может быть нежелание ретранслировать исключительно повестку Офиса президента. С марта все телеканалы обязаны присоединяться к единому телемарафону, соблюдать военную цензуру, вещая фактически одно и тоже. Информационную политику украинских телеканалов сейчас контролирует государство, а не владелец. В данной ситуации олигархам нет смысла содержать дорогостоящие активы, платить зарплату тысячам сотрудникам, чтобы лишь ретранслировать Зеленского.Олигархи содержали украинские телеканалы и прочие СМИ в целях политической борьбы, продвижения своих ставленников в предвыборной гонке и противодействия попыткам конкурентов/государства отжать их бизнес, но завлекая зрителей развлекательным контентом. Сейчас такие вложения на Украине просто не окупаются, тем более что Ахметов потерял самые дорогие свои активы – мариупольские комбинаты. С другой же стороны, это может говорить о том, что Ахметов не верит в скорое окончание вооруженного противостояния и сохранения своего бизнеса на Украине.В украинском медиа-пространстве теперь все ресурсы будут сконцентрированы на пиаре исключительно Зеленского. Оппозиционные СМИ закрыли еще в прошлом году. В этом году выбросили из эфира СМИ Петра Порошенко. Остаются только СМИ Виктора Пинчука и Томаша Фиалы, которые ретранслируют повестку западных партнеров.Выход Ахметова из украинского медиа-рынка, с одной стороны, усилит монополизацию информационной политики в руках Офиса президента уже не только по факту, но и формально. С другой же стороны, беднеющие украинские олигархи меньше могут вкладывать средств в качественный медиа-контент, а у государственных СМИ он, мягко говоря, не пользуется популярностью. Например, государственный телеканал "Дом" так и не взлетел. Таким образом, само по себе падение качества украинских СМИ, их унылое единообразие могут способствовать снижению их влияния на украинского зрителя, что в конечном итоге может позволить ему оценивать ситуацию более трезво.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

украинские сми