Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
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Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине
Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине
Любое освобождение населенного пункта Украины входит в общий замысел российского командования по выполнению тактических или стратегических планов руководства на любом направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T08:30
2022-07-14T08:30
новости
село
украина
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев ранее сообщил, что союзные силы РФ освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике.По его словам, поставленные задачи президентом РФ выполняются не быстро, потому что главное сохранить жизни военных и мирных жителей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, село, украина

Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине

08:30 14.07.2022
 
© Фото : Украина.ру/Рима ВойстокЦыгане Закарпатье деревня село улица дом
Цыгане Закарпатье деревня село улица дом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Украина.ру/Рима Войсток
Читать в
Любое освобождение населенного пункта Украины входит в общий замысел российского командования по выполнению тактических или стратегических планов руководства на любом направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев ранее сообщил, что союзные силы РФ освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике.

Любое освобождение того или иного населенного пункта входит в общий замысел нашего командования по выполнению тактических или стратегических планов командования на том или ином направлении. Судя по активизации в этой англомерации, наши войска по-прежнему выполняют поставленные задачи.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, поставленные задачи президентом РФ выполняются не быстро, потому что главное сохранить жизни военных и мирных жителей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 июля, 13:53Спецоперация
«Людям нужна помощь, а я могу её оказать»: от депутатства в РФ до спасения жизней в ДНРНаш корреспондент Федор Громов, который в данный момент находится в Донецке, пообщался с новосибирским депутатом, руководителем организации «Гражданский патруль», волонтером Ростиславом Антоновым
 
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