Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине

«Людям нужна помощь, а я могу её оказать»: от депутатства в РФ до спасения жизней в ДНР

Наш корреспондент Федор Громов, который в данный момент находится в Донецке, пообщался с новосибирским депутатом, руководителем организации «Гражданский патруль», волонтером Ростиславом Антоновым