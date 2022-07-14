Алехин объяснил, что для России значат освобождения небольших сел на Украине
© Фото : Украина.ру/Рима ВойстокЦыгане Закарпатье деревня село улица дом
© Фото : Украина.ру/Рима Войсток
Любое освобождение населенного пункта Украины входит в общий замысел российского командования по выполнению тактических или стратегических планов руководства на любом направлении, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев ранее сообщил, что союзные силы РФ освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике.
Любое освобождение того или иного населенного пункта входит в общий замысел нашего командования по выполнению тактических или стратегических планов командования на том или ином направлении. Судя по активизации в этой англомерации, наши войска по-прежнему выполняют поставленные задачи.
По его словам, поставленные задачи президентом РФ выполняются не быстро, потому что главное сохранить жизни военных и мирных жителей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 июля, 13:53Спецоперация«Людям нужна помощь, а я могу её оказать»: от депутатства в РФ до спасения жизней в ДНРНаш корреспондент Федор Громов, который в данный момент находится в Донецке, пообщался с новосибирским депутатом, руководителем организации «Гражданский патруль», волонтером Ростиславом Антоновым