https://ukraina.ru/20220713/1034348284.html

Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков и немецкие пушки не спасут ВСУ

Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков и немецкие пушки не спасут ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков и немецкие пушки не спасут ВСУ

Если новая партия германского или любого другого оружия для ВСУ поступит на линию фронта в заявленном объеме, российские войска готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2022-07-13T10:46

2022-07-13T10:46

2022-07-13T17:01

интервью

всу

харьков

артиллерия

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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину, помимо того, что уже было передано Киеву. В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.— Геннадий Тимофеевич, понятно, что это оружие не сможет переломить ход кампании. А насколько это может затруднить продвижение наших войск?— Трудно сказать, насколько передача этих образцов вооружения, в том числе и современных, сможет затруднить продвижение наших войск. Все зависит от того, сколько передадут. Кроме того, я уже говорил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы.Даже если это оружие будет передано Украине в этом объеме, в чем я лично сомневаюсь, решающей роли оно не сыграет. Потому что поступающему вооружению из западных стран командование российских войск уделяет самое пристальное внимание. Чем меньше поступит этого вооружения, тем легче нам будет. Следовательно, это оружие по возможности будет уничтожаться.Если оно все же поступит, то мы его готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, где будут размещены образцы вооружения британского, германского или голландского производство.— По непроверенной информации, мы начали доставать из загашников «Точки-У», которые сейчас из Тулы едут на фронт. Если эти сведения подтвердятся, сможет ли это оружие решить проблему с обстрелами мирных городов?— Насколько я знаю, оперативно-тактические ракеты комплекса «Точка-У» в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы. Как показывает практика, они решают свои задачи в ходе проведения специальной военной операции.— Вы сказали, что для этого сложного оружия нужны расчеты. Может ли противник для этого использовать натовских солдат и офицеров, которые поедут на Украину под видом наемников?— Не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Более того, по моим сведениям, когда были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчеты полностью состояли из польских наемников.Буквально вчера на брифинге официального представителя Минобороны генерала Конашенкова было сказано, что ряды наемников редеют. Были названы точные цифры уничтоженных наемников из Польши, Румынии, Грузии и Великобритании. Я не исключаю, что эти наемники были задействованы в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных образцов вооружения, которые еще разными путями поступают на Украину в зону проведения специальной военной операции.— Всего Минобороны насчитал около 9 тысяч наемников. Это много или мало?— Конечно, чем меньше, тем лучше. Но как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наемники уничтожаются. Это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях.— Была информация, что противник нанес удары по нашим складам не только в Донбассе, но и в Херсоне. Как так получилось и насколько это затруднит нашу логистику?— Конечно, это может затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Это все благодаря пиар-кампании украинской пропаганды. Не секрет, что какая-то часть складов уничтожается. Скрывать это не надо. Просто наше командование и штабы должны принять меры по более скрытному перемещению и более скрытной логистике. Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции.— Нашим силам в Донбассе удалось освободить село Богородичное и еще ряд населенных пунктов. Насколько это поспособствует наступлению на Славянск и Краматорск, где сосредоточена самая боеспособная группировка ВСУ?— Любое освобождение того или иного населенного пункта входит в общий замысел нашего командования по выполнению тактических или стратегических планов командования на том или ином направлении. Судя по активизации в этой агломерации, наши войска по-прежнему выполняют поставленные задачи. Да, это не быстро. Но никто не отменял задачу по минимизации потерь с нашей стороны. И такая задача, на мой взгляд, успешно решается.— Последний вопрос по Харькову. У нас было интервью с военным экспертом Александром Артамоновым. Он считает, что для полного прекращения обстрелов Белгорода нужно установить контроль в районе двух конкретных населенных пунктов: Цуповка и Казачья Лопань. Решит ли это проблему?— Я уже говорил, что между Харьковом и Белгородом находится серая зона. Оттуда медленно выдавливаются остатки ВСУ и нацбатов, которые в условиях «зелёнки» используют диверсионно-разведывательные группы. Но, насколько я знаю, исходя из общей военной стратегии, в течение последнего времени активно наносятся точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Причем эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект. Это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, несмотря на то, что они болтают всякую ерунду.Я бы не сказал, что уничтожение огневых точек именно в Цуповке и Казачьей Лопани полностью прекратит обстрелы Белгорода. Учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях «зеленки» и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать. Возможно, что из этой недочищенной «серой зоны» будут наносится какие-то удары диверсионно-разведывательных групп Украины. На войне всякое бывает.Учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей значительно уменьшена. Но я бы не почивал на лаврах. Нашим средствам ПВО надо сохранять бдительность. Отмечу также, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления. Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, харьков, артиллерия