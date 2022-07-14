Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию - 14.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию
Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию - 14.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию
Российские военные не считают угрозу Польши напасть на Россию реальной, потому что у польского руководства даже нет вооружения, они все передали Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T07:00
2022-07-14T07:00
польша
нападение
россия
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Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность нападения Польши на Россию или Белоруссию, заявил, что эти риски должны оценивать военные.По его словам, Польше нечем нападать на Россию, они жалуются, что передали все свои пушки и танки украинцам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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польша, нападение, россия

Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию

07:00 14.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Sgt. Andres Chandler Т-72
Т-72 - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© commons.wikimedia.org / Sgt. Andres Chandler
Читать в
Российские военные не считают угрозу Польши напасть на Россию реальной, потому что у польского руководства даже нет вооружения, они все передали Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность нападения Польши на Россию или Белоруссию, заявил, что эти риски должны оценивать военные.

Если бы эта угроза была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если Песков переадресовал ответ на этот вопрос военным, это значит, что те данные, которую получают наши военные разведчики, на настоящий момент не позволяют считать эту угрозу реальной.

Станислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
По его словам, Польше нечем нападать на Россию, они жалуются, что передали все свои пушки и танки украинцам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
ПольшанападениеРоссия
 
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