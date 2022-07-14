https://ukraina.ru/20220714/1036264037.html

Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию

Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию - 14.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о реальных шансах нападения поляков на Россию

Российские военные не считают угрозу Польши напасть на Россию реальной, потому что у польского руководства даже нет вооружения, они все передали Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-14T07:00

2022-07-14T07:00

2022-07-14T07:00

польша

нападение

россия

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Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность нападения Польши на Россию или Белоруссию, заявил, что эти риски должны оценивать военные.По его словам, Польше нечем нападать на Россию, они жалуются, что передали все свои пушки и танки украинцам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, нападение, россия