https://ukraina.ru/20220714/1036248287.html

Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков"

Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков" - 14.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков"

Никто из жителей Польши не поедет на Украину жить и работать, но если законопроект Киева "об особом статусе для поляков" говорит о легализации возможности и привлечения их на стратегически важных направлениях, то это другое дело, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-14T04:00

2022-07-14T04:00

2022-07-14T04:00

украина

польша

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в парламент законопроект, который установит на территории страны особый правовой статус для граждан Польши. Как пояснил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, проект закона будет разработан украинским МИДом по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.По его словам, если исходить из текста, который произнес президент Украины, то он не говорил, что поляки будут в органах госуправления, местного самоуправления, вооруженных силах и органах безопасности.Надо смотреть нюансы законопроекта, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, польша