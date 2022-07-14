Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков" - 14.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков"
Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков" - 14.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков"
Никто из жителей Польши не поедет на Украину жить и работать, но если законопроект Киева "об особом статусе для поляков" говорит о легализации возможности и привлечения их на стратегически важных направлениях, то это другое дело, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T04:00
2022-07-14T04:00
украина
польша
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в парламент законопроект, который установит на территории страны особый правовой статус для граждан Польши. Как пояснил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, проект закона будет разработан украинским МИДом по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.По его словам, если исходить из текста, который произнес президент Украины, то он не говорил, что поляки будут в органах госуправления, местного самоуправления, вооруженных силах и органах безопасности.Надо смотреть нюансы законопроекта, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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украина, польша

Эксперт рассказал о нюансах законопроекта Украины "об особом статусе для поляков"

04:00 14.07.2022
 
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Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Никто из жителей Польши не поедет на Украину жить и работать, но если законопроект Киева "об особом статусе для поляков" говорит о легализации возможности и привлечения их на стратегически важных направлениях, то это другое дело, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в парламент законопроект, который установит на территории страны особый правовой статус для граждан Польши. Как пояснил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, проект закона будет разработан украинским МИДом по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.

Возникает вопрос, кто из поляков в здравом уме и твердой памяти поедет на Украину жить и работать? Если речь идет о каких-то других сферах экономики, то не было смысла говорить всю эту историю с "зеркальным", как говорит Зеленский, законопроектом. А если речь идет о легализации возможности негласного привлечения поляков на стратегически важных направлениях армия или госбезопасность, то это другое дело. Но пока из того, что сказал Зеленский, когда он анонсировал этот законопроект, ничего не следует.

Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
По его словам, если исходить из текста, который произнес президент Украины, то он не говорил, что поляки будут в органах госуправления, местного самоуправления, вооруженных силах и органах безопасности.
Надо смотреть нюансы законопроекта, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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