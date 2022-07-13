https://ukraina.ru/20220713/1036260683.html

Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали

Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали - 13.07.2022 Украина.ру

Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали

Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наёмников ещё на этапе подготовки к въезду на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T13:33

2022-07-13T13:33

2022-07-13T14:03

россия

украина

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Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наёмников ещё на этапе подготовки к въезду на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве. Он привёл несколько конкретных примеров, а также рассказал о том, что только за 3 недели было уничтожено 166 польских, 50 грузинских, 23 британских наёмника, а также 21 румынский и 15 канадских бойцов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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