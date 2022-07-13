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Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали
Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали - 13.07.2022 Украина.ру
Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали
Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наёмников ещё на этапе подготовки к въезду на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны... Украина.ру, 13.07.2022
2022-07-13T13:33
2022-07-13T13:33
2022-07-13T14:03
россия
украина
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Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наёмников ещё на этапе подготовки к въезду на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве. Он привёл несколько конкретных примеров, а также рассказал о том, что только за 3 недели было уничтожено 166 польских, 50 грузинских, 23 британских наёмника, а также 21 румынский и 15 канадских бойцов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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россия, украина, видео
Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали
13:33 13.07.2022 (обновлено: 14:03 13.07.2022)
Вооруженные силы РФ выявляют иностранных наёмников ещё на этапе подготовки к въезду на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве. Он привёл несколько конкретных примеров, а также рассказал о том, что только за 3 недели было уничтожено 166 польских, 50 грузинских, 23 британских наёмника, а также 21 румынский и 15 канадских бойцов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.