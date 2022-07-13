Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times - 13.07.2022 Украина.ру
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Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times
Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times - 13.07.2022 Украина.ру
Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times
На Западе начали понимать, что военная помощь Украине приносит только новые проблемы. Об этом на днях сообщила китайская газета Global Times
2022-07-13T09:26
2022-07-13T11:54
новости
сша
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Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере 3 млрд долларов.
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новости, сша

Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times

09:26 13.07.2022 (обновлено: 11:54 13.07.2022)
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
На Западе начали понимать, что военная помощь Украине приносит только новые проблемы. Об этом на днях сообщила китайская газета Global Times
Саммит НАТО в Мадриде Столтенберг Байден Джонсон
1 июля, 09:01
НАТО фактически объявила войну России. Альянс с подачи США обещает Украине любую помощьПоследний день саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня 2022 года фактически пообещал ускоренно превратить Украину в монстра, вооруженного исключительного натовским оружием и готовым сражаться до полной победы над Россией. Сколько бы времени и какие жертвы для этого ни понадобились
«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — говорится в материале.
Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере 3 млрд долларов.
 
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