Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times
09:26 13.07.2022 (обновлено: 11:54 13.07.2022)
© CC0, PixabayСША флаг
© CC0, Pixabay
На Западе начали понимать, что военная помощь Украине приносит только новые проблемы. Об этом на днях сообщила китайская газета Global Times
1 июля, 09:01НАТО фактически объявила войну России. Альянс с подачи США обещает Украине любую помощьПоследний день саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня 2022 года фактически пообещал ускоренно превратить Украину в монстра, вооруженного исключительного натовским оружием и готовым сражаться до полной победы над Россией. Сколько бы времени и какие жертвы для этого ни понадобились
«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — говорится в материале.
Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере 3 млрд долларов.