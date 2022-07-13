Помогая Украине США «стреляют себе по ногам» - Global Times

НАТО фактически объявила войну России. Альянс с подачи США обещает Украине любую помощь Последний день саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня 2022 года фактически пообещал ускоренно превратить Украину в монстра, вооруженного исключительного натовским оружием и готовым сражаться до полной победы над Россией. Сколько бы времени и какие жертвы для этого ни понадобились