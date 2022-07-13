Ясиноватая. Жизнь под обстрелами - 13.07.2022 Украина.ру
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Ясиноватая. Жизнь под обстрелами
Ясиноватая. Жизнь под обстрелами - 13.07.2022 Украина.ру
Ясиноватая. Жизнь под обстрелами
Последние две недели украинские войска ожесточенно обстреливают Донецк. Снаряды ложатся по всему городу, даже в ранее считавшиеся безопасными районs. Но за этими новостями скрывается трагедия города, который с самого начала активной фазы боев в Донбассе ежедневно избивается украинской артиллерией — Ясиноватой
2022-07-13T08:45
2022-07-13T13:06
эксклюзив
фотоленты
донбасс
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Путь на Ясиноватую из центра Донецка занимает немного времени: всего лишь полчаса — сорок минут, и вы уже там. Однако этот путь заслуженно можно назвать одним из самых опасных на линии. И речь не про качество дорожного покрытия, и не про какие-либо обрывы вниз, как на горных тропах. Просто эта дорога лежит почти строго вдоль линии фронта.Ехать нужно через простреливаемый Киевский район, и далее через два поселка — Яковлевку и Минеральное. Здесь постоянно парят украинские беспилотники, а через дорогу в обе стороны летают снаряды ствольной и реактивной артиллерии. Вечером эта дорога становится особенно опасной.Когда-то Ясиноватая была крупным железнодорожным узлом, одним из важнейших в Донбассе. Теперь же ее железнодорожный вокзал — место тихое и пустое. Так стало не так уж давно — еще в январе-феврале вокзал функционировал, оттуда ходили электрички в Луганск, шло движение. Теперь же единственные обитатели станции — собаки. Людей на вокзале не встретить — на платформе видны следы свежих прилетов.На путях застыл навечно пассажирский состав «Москва — Донецк» — еще с 2014 года, когда он принадлежал «Укрзалiзнице». Даже украинский «тризуб» сохранился на одном из вагонов. Два вагона сгорели — в них прилетели украинские же снаряды.Здание вокзала же выглядит удивительно целым — горят светодиодами даже большие электронные часы над входом в здание. Время на них почему то спешит на один час. Здание вокзала, однако, закрыто.— Пока из Авдеевки укропов не выбьем, никакого железнодорожного движения не будет, — говорит Антон, водитель. — Никто не станет гробить людей, это просто небезопасно.Слышен звук прилета — где-то в километре от вокзала. Антон рекомендует покинуть вокзал, может прилететь еще.Одна из главных отличительных особенностей Ясиноватой — практически полное отсутствие местных жителей на улицах, Лишь иногда можно заметить проезжающий автомобиль или велосипед. Кажется, что город вымер — на улицах не работают ни магазины, ни станции СТО, ни заправки.Это впечатление, однако, обманчивое.— Да живут у нас люди, что вы придумываете, — горячо возражает Наталья, женщина лет сорока, случайно встреченная недалеко от центра города, — это вам только кажется, что нас нет. Большинство жителей никуда не уехали, просто здесь работы нет. Ну делать же что-то надо, ездим работать в Донецк, в Макеевку.Ее речь перебивает гул самолета — фронтовой штурмовик Су-25 прилетел наказать украинских артиллеристов за обстрел. Отправив свой смертельный груз на украинские позиции, он, лихо развернувшись, отправляется обратно — пилоты берегут и себя, и свои машины.С работой и правда сейчас сложно — крупнейшее градообразующее предприятие закрылось. Когда-то Ясиноватский машиностроительный завод обеспечивал горнопроходческой техникой все шахты Донбасса. Памятник первому горному буру — одна из главных достопримечательностей города. Теперь же здесь сплошная пустота и ни единой живой души.Машина движется в сторону завода. Здесь находилась одна из проходных на предприятие. Здание построено давно — стиль «сталинский ампир» выдает более чем семидесятилетний возраст завода. Теперь это здание несет на себе рваную рану прилетевшего со стороны Авдеевки украинского снаряда. Напротив проходной, с другой стороны перекрестка стоят девятиэтажки — их, судя по архитектурному стилю, строили сильно позже для рабочих.В воздухе слышен свист, и Антон, ветеран войны в Донбассе в 2014-2016 годах, истошно вопит:— Ложись!Приходится падать, раня руки и колени о гравий. Гремит взрыв — легло рядом, метров за триста.Антон смеется.— Молодцы, послушались! Значит, жить будете на этой войне.Приходится уезжать. Время вечернее, украинская артиллерия уже начала пристрелку. По настоятельной рекомендации Антона в Ясиноватой вечером находиться не стоит — городу именно вечером достается особенно сильно.Путь снова лежит через Минеральное, через Яковлевку. Жизнь стоит дороже эксклюзива, рисковать ради него не стоит.— Ничего, парни, я вам еще более интересную вещь покажу.Машина останавливается на краю Киевского района Донецка. Эта локация более известна как «71-й километр» — недалеко находится одноименная станция железной дороги. Здесь стоят на отшибе две многоэтажки, стоит линия гаражей. До Авдеевки здесь четыре километра, не больше.Девятиэтажки производят гнетущее впечатление. На них присутствуют множественные следы осколков прямых прилетов.— Да здесь до 2022 года спокойно жили люди, — комментирует Антон. — Но с февраля здесь начали стрелять, все уехали отсюда.Один из балконов обложен мешками с песком. Здесь была позиция то ли снайпера, то ли корректировщика.В воздухе снова слышен свист и сразу же взрыв.— Ну тут близко, метров двести-двести пятьдесят. Это за зданием легло.Снова свист, снова взрыв.— А вот это уже опасно! — снова кричит Антон. — Бежим к машине!Снова приходится бежать под спасительную защиту бывшего инкассаторского броневика. Броня защитит, броня поможет. А более всего поможет скорость — и машина стремительно рвется оттуда, из простреливаемой насквозь территории.Вот такая вот она, дорога на Ясиноватую.
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Фёдор Громов
Фёдор Громов
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Украина.ру
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, фотоленты, донбасс

Ясиноватая. Жизнь под обстрелами

08:45 13.07.2022 (обновлено: 13:06 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Фёдор Громов
журналист
Все материалы
Последние две недели украинские войска ожесточенно обстреливают Донецк. Снаряды ложатся по всему городу, даже в ранее считавшиеся безопасными районs. Но за этими новостями скрывается трагедия города, который с самого начала активной фазы боев в Донбассе ежедневно избивается украинской артиллерией — Ясиноватой
Путь на Ясиноватую из центра Донецка занимает немного времени: всего лишь полчаса — сорок минут, и вы уже там. Однако этот путь заслуженно можно назвать одним из самых опасных на линии. И речь не про качество дорожного покрытия, и не про какие-либо обрывы вниз, как на горных тропах. Просто эта дорога лежит почти строго вдоль линии фронта.
Ехать нужно через простреливаемый Киевский район, и далее через два поселка — Яковлевку и Минеральное. Здесь постоянно парят украинские беспилотники, а через дорогу в обе стороны летают снаряды ствольной и реактивной артиллерии. Вечером эта дорога становится особенно опасной.
Донецк дорога разрушение
Вчера, 08:07
Донецк. Окраина. Война продолжаетсяНесмотря на восемь лет непрекращающейся войны, Донецк живет обычной мирной жизнью. Работают рестораны и кафе, парикмахерские для людей и для животных. По городу гуляют дончане и гости Донбасса, наслаждаясь летним солнцем. Во всем ли городе так?
Когда-то Ясиноватая была крупным железнодорожным узлом, одним из важнейших в Донбассе. Теперь же ее железнодорожный вокзал — место тихое и пустое. Так стало не так уж давно — еще в январе-феврале вокзал функционировал, оттуда ходили электрички в Луганск, шло движение. Теперь же единственные обитатели станции — собаки. Людей на вокзале не встретить — на платформе видны следы свежих прилетов.
На путях застыл навечно пассажирский состав «Москва — Донецк» — еще с 2014 года, когда он принадлежал «Укрзалiзнице». Даже украинский «тризуб» сохранился на одном из вагонов. Два вагона сгорели — в них прилетели украинские же снаряды.
Здание вокзала же выглядит удивительно целым — горят светодиодами даже большие электронные часы над входом в здание. Время на них почему то спешит на один час. Здание вокзала, однако, закрыто.
— Пока из Авдеевки укропов не выбьем, никакого железнодорожного движения не будет, — говорит Антон, водитель. — Никто не станет гробить людей, это просто небезопасно.
Слышен звук прилета — где-то в километре от вокзала. Антон рекомендует покинуть вокзал, может прилететь еще.
Одна из главных отличительных особенностей Ясиноватой — практически полное отсутствие местных жителей на улицах, Лишь иногда можно заметить проезжающий автомобиль или велосипед. Кажется, что город вымер — на улицах не работают ни магазины, ни станции СТО, ни заправки.
Это впечатление, однако, обманчивое.
— Да живут у нас люди, что вы придумываете, — горячо возражает Наталья, женщина лет сорока, случайно встреченная недалеко от центра города, — это вам только кажется, что нас нет. Большинство жителей никуда не уехали, просто здесь работы нет. Ну делать же что-то надо, ездим работать в Донецк, в Макеевку.
Официальный старт продажи iPhone 5s и iPhone 5c в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2018
13 апреля 2018, 15:57
Донецк и Макеевка остались без связиПроизошла крупная авария на линии сотового оператора «Феникс»
Ее речь перебивает гул самолета — фронтовой штурмовик Су-25 прилетел наказать украинских артиллеристов за обстрел. Отправив свой смертельный груз на украинские позиции, он, лихо развернувшись, отправляется обратно — пилоты берегут и себя, и свои машины.
С работой и правда сейчас сложно — крупнейшее градообразующее предприятие закрылось. Когда-то Ясиноватский машиностроительный завод обеспечивал горнопроходческой техникой все шахты Донбасса. Памятник первому горному буру — одна из главных достопримечательностей города. Теперь же здесь сплошная пустота и ни единой живой души.
Машина движется в сторону завода. Здесь находилась одна из проходных на предприятие. Здание построено давно — стиль «сталинский ампир» выдает более чем семидесятилетний возраст завода. Теперь это здание несет на себе рваную рану прилетевшего со стороны Авдеевки украинского снаряда. Напротив проходной, с другой стороны перекрестка стоят девятиэтажки — их, судя по архитектурному стилю, строили сильно позже для рабочих.
© Федор Громов/Украина.ру
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© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.рупоезд Донбасс
поезд Донбасс
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поезд Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.руЯсиноватая
Ясиноватая
3 из 7
Ясиноватая
© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.руЯсиноватая позиция снайпера
Ясиноватая позиция снайпера
4 из 7
Ясиноватая позиция снайпера
© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.ру
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© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.руЯсиноватая
Ясиноватая
6 из 7
Ясиноватая
© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.руЯсиноватая проходная завода разрушения
Ясиноватая проходная завода разрушения
7 из 7
Ясиноватая проходная завода разрушения
© Федор Громов/Украина.ру
1 из 7
© Федор Громов/Украина.ру
2 из 7
поезд Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
3 из 7
Ясиноватая
© Федор Громов/Украина.ру
4 из 7
Ясиноватая позиция снайпера
© Федор Громов/Украина.ру
5 из 7
© Федор Громов/Украина.ру
6 из 7
Ясиноватая
© Федор Громов/Украина.ру
7 из 7
Ясиноватая проходная завода разрушения
© Федор Громов/Украина.ру
В воздухе слышен свист, и Антон, ветеран войны в Донбассе в 2014-2016 годах, истошно вопит:
— Ложись!
Приходится падать, раня руки и колени о гравий. Гремит взрыв — легло рядом, метров за триста.
Антон смеется.
— Молодцы, послушались! Значит, жить будете на этой войне.
Приходится уезжать. Время вечернее, украинская артиллерия уже начала пристрелку. По настоятельной рекомендации Антона в Ясиноватой вечером находиться не стоит — городу именно вечером достается особенно сильно.
Путь снова лежит через Минеральное, через Яковлевку. Жизнь стоит дороже эксклюзива, рисковать ради него не стоит.
— Ничего, парни, я вам еще более интересную вещь покажу.
Машина останавливается на краю Киевского района Донецка. Эта локация более известна как «71-й километр» — недалеко находится одноименная станция железной дороги. Здесь стоят на отшибе две многоэтажки, стоит линия гаражей. До Авдеевки здесь четыре километра, не больше.
Девятиэтажки производят гнетущее впечатление. На них присутствуют множественные следы осколков прямых прилетов.
— Да здесь до 2022 года спокойно жили люди, — комментирует Антон. — Но с февраля здесь начали стрелять, все уехали отсюда.
Один из балконов обложен мешками с песком. Здесь была позиция то ли снайпера, то ли корректировщика.
В воздухе снова слышен свист и сразу же взрыв.
— Ну тут близко, метров двести-двести пятьдесят. Это за зданием легло.
Снова свист, снова взрыв.
— А вот это уже опасно! — снова кричит Антон. — Бежим к машине!
Снова приходится бежать под спасительную защиту бывшего инкассаторского броневика. Броня защитит, броня поможет. А более всего поможет скорость — и машина стремительно рвется оттуда, из простреливаемой насквозь территории.
Вот такая вот она, дорога на Ясиноватую.
 
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