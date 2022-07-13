"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее Авакова - 13.07.2022 Украина.ру
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"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее Авакова
"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее Авакова - 13.07.2022 Украина.ру
"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее Авакова
На политической шахматной доске под названием «Украина» есть немало фигур, которые давно превратились в невидимок, но в любое время могут «выйти из сумрака» забытия. Один из таких персонажей - экс-министр внутренних дел МВД Украины Арсен Аваков. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-13T07:15
2022-07-13T14:10
новости
арсен аваков
дмитрий выдрин
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«Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории, он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес», — заявил эксперт.Политолог призвал не списывать со счетов бывшего министра, предположив, что он еще может появится на шахматной доске украинской политики «в будущих раскладов».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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новости, арсен аваков, дмитрий выдрин

"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее Авакова

07:15 13.07.2022 (обновлено: 14:10 13.07.2022)
 
© Фото : Yulia BabychАваков
Аваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Yulia Babych
Читать в
На политической шахматной доске под названием «Украина» есть немало фигур, которые давно превратились в невидимок, но в любое время могут «выйти из сумрака» забытия. Один из таких персонажей - экс-министр внутренних дел МВД Украины Арсен Аваков. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
«Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории, он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес», — заявил эксперт.
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Политолог призвал не списывать со счетов бывшего министра, предположив, что он еще может появится на шахматной доске украинской политики «в будущих раскладов».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
 
НовостиАрсен АваковДмитрий Выдрин
 
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