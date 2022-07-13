"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно

Каннибализм, удары по Херсону, Изюму и Белгороду, пушки в обмен на зерно. Хроника событий на Украине на утро 28 апреля

Украинские военные нанесли удары «Точками-У» по Херсону, Изюму, а также попытались нанести удар по Белгороду. США передали Украине партию гаубиц М777. Популярный блогер на Украине решил попробовать мясо российского солдата