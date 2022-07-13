"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно - 13.07.2022 Украина.ру
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"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно
"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно - 13.07.2022 Украина.ру
"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан считает, что России следует сосредоточить усилия не на экспорте зерна, а на его глубокой переработке. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T06:00
2022-07-13T14:08
новости
санкции
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При этом он подчеркнул, что не ожидает никаких санкций по части зерна, наоборот, его будет легче продавать.Поэтому в первую очередь российским аграриям нужно думать даже не об экспорте зерна, а о его глубокой переработке.Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру
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новости, санкции

"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно

06:00 13.07.2022 (обновлено: 14:08 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан считает, что России следует сосредоточить усилия не на экспорте зерна, а на его глубокой переработке. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру
М777 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:07
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При этом он подчеркнул, что не ожидает никаких санкций по части зерна, наоборот, его будет легче продавать.
«И даже та же история с сухогрузом из Бердянска, который турки задержали, — она закончилась ровно тем, чем должна была закончиться. Зерно перегрузили, судно ушло. Турки не будут чинить никаких преград, потому что они заинтересованы в получении сельхозпродукции из России и в зарабатывании денег на торговле», — отметил он.
Поэтому в первую очередь российским аграриям нужно думать даже не об экспорте зерна, а о его глубокой переработке.
Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру
 
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