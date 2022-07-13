"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирно
06:00 13.07.2022 (обновлено: 14:08 13.07.2022)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан считает, что России следует сосредоточить усилия не на экспорте зерна, а на его глубокой переработке. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру
28 апреля, 09:07Каннибализм, удары по Херсону, Изюму и Белгороду, пушки в обмен на зерно. Хроника событий на Украине на утро 28 апреляУкраинские военные нанесли удары «Точками-У» по Херсону, Изюму, а также попытались нанести удар по Белгороду. США передали Украине партию гаубиц М777. Популярный блогер на Украине решил попробовать мясо российского солдата
При этом он подчеркнул, что не ожидает никаких санкций по части зерна, наоборот, его будет легче продавать.
«И даже та же история с сухогрузом из Бердянска, который турки задержали, — она закончилась ровно тем, чем должна была закончиться. Зерно перегрузили, судно ушло. Турки не будут чинить никаких преград, потому что они заинтересованы в получении сельхозпродукции из России и в зарабатывании денег на торговле», — отметил он.
Поэтому в первую очередь российским аграриям нужно думать даже не об экспорте зерна, а о его глубокой переработке.
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