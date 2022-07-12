https://ukraina.ru/20220712/1034336744.html

США заплатят Чехии за помощь украинцам

США заплатят Чехии за помощь украинцам - 13.07.2022 Украина.ру

США заплатят Чехии за помощь украинцам

США выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом 11 июля сообщило американское посольство в Праге

2022-07-12T07:55

2022-07-12T07:55

2022-07-13T11:11

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сша

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Американская дипмиссия также привела слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что с начала военной операции на Украине более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом всего в помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.Данные средства являются частью нового пакета гуманитарной помощи в размере 368 миллионов долларов, о котором Блинкен объявлял ранее.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша