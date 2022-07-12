США заплатят Чехии за помощь украинцам - 13.07.2022 Украина.ру
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США заплатят Чехии за помощь украинцам
США заплатят Чехии за помощь украинцам - 13.07.2022 Украина.ру
США заплатят Чехии за помощь украинцам
США выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом 11 июля сообщило американское посольство в Праге
2022-07-12T07:55
2022-07-13T11:11
новости
сша
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034336744.jpg?10263652411657699895
Американская дипмиссия также привела слова госсекретаря США&nbsp;Энтони Блинкена&nbsp;о том, что с&nbsp;начала военной операции на&nbsp;Украине более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом всего в&nbsp;помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.Данные средства являются частью нового пакета гуманитарной помощи в&nbsp;размере 368 миллионов долларов, о&nbsp;котором Блинкен объявлял ранее.&nbsp;
/20220628/1034245364.html
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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новости, сша

США заплатят Чехии за помощь украинцам

07:55 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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США выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом 11 июля сообщило американское посольство в Праге
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 12:07
«Близкий партнер»: Столтенберг признался, что обещал Зеленскому увеличить поддержкуГенсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита военного альянса в столице Испании сообщил в своем Twitter, что пообщался с Владимиром Зеленским и пообещал ему увеличить поддержку Украине
«Этим финансированием США демонстрируют солидарность с Чешской Республикой и народом Украины», — говорится в сообщении.
Американская дипмиссия также привела слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что с начала военной операции на Украине более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом всего в помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.
Данные средства являются частью нового пакета гуманитарной помощи в размере 368 миллионов долларов, о котором Блинкен объявлял ранее.
 
 
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