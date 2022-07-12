https://ukraina.ru/20220712/1034336744.html
США заплатят Чехии за помощь украинцам
США заплатят Чехии за помощь украинцам - 13.07.2022 Украина.ру
США заплатят Чехии за помощь украинцам
США выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом 11 июля сообщило американское посольство в Праге
2022-07-12T07:55
2022-07-12T07:55
2022-07-13T11:11
новости
сша
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Американская дипмиссия также привела слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что с начала военной операции на Украине более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом всего в помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.Данные средства являются частью нового пакета гуманитарной помощи в размере 368 миллионов долларов, о котором Блинкен объявлял ранее.
/20220628/1034245364.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша
США заплатят Чехии за помощь украинцам
07:55 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
США выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом 11 июля сообщило американское посольство в Праге