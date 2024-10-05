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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024 Украина.ру

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР

Населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале

2024-10-05T16:19

2024-10-05T16:19

2024-10-05T16:20

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Также подразделения группировки войск "Юг" отразили три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.Минобороны РФ 4 октября сообщило, что за минувшую неделю российские войска освободили шесть населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Больше о действиях ВС РФ в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери

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новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф