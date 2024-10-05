Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024 Украина.ру
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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024 Украина.ру
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
Населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
2024-10-05T16:19
2024-10-05T16:20
новости
донецкая народная республика
минобороны
вооруженные силы украины
вс рф
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Также подразделения группировки войск "Юг" отразили три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.Минобороны РФ 4 октября сообщило, что за минувшую неделю российские войска освободили шесть населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Больше о действиях ВС РФ в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери
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Новости
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новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР

16:19 05.10.2024 (обновлено: 16:20 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
Также подразделения группировки войск "Юг" отразили три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.
Минобороны РФ 4 октября сообщило, что за минувшую неделю российские войска освободили шесть населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
Больше о действиях ВС РФ в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаМинобороныВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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