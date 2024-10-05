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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР - 05.10.2024 Украина.ру
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
Населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
2024-10-05T16:19
2024-10-05T16:19
2024-10-05T16:20
новости
донецкая народная республика
минобороны
вооруженные силы украины
вс рф
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Также подразделения группировки войск "Юг" отразили три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.Минобороны РФ 4 октября сообщило, что за минувшую неделю российские войска освободили шесть населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Больше о действиях ВС РФ в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:19 05.10.2024 (обновлено: 16:20 05.10.2024)
Населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале