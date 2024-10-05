Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:31 05.10.2024 (обновлено: 15:32 05.10.2024)
Голливудская актриса Мила Йовович уволила свою украинскую домработницу Светлану Черных за нежелание говорить по-русски
Ранее Черных переехала в Майами и начала работать у Милы Йовович. В доме актрисы весь обслуживающий персонал состоит из людей, говорящих на русском, так как сама Йовович родом из Киева и считает русский своим родным языком.
Когда домработница отказалась общаться с 16-летней дочерью Милы на русском языке, ее немедленно уволили, передает Tvcenter.ru.
Напомним, что ранее в интервью французским СМИ Мила Йовович рассказала о роли, которую ее русская мать сыграла в ее воспитании.
"Меня воспитывала русская мама, она была знаменитой актрисой в СССР. Первые книги, которые я прочитала, были на русском языке. Я воспитывалась в атмосфере русской классической театральной школы. И современное кино стоит на этих же принципах. Кроме того, я всегда помню, что в моих жилах течёт русская кровь", - рассказала актриса.
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