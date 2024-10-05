https://ukraina.ru/20241005/1057908628.html

Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски

Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски - 05.10.2024 Украина.ру

Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски

Голливудская актриса Мила Йовович уволила свою украинскую домработницу Светлану Черных за нежелание говорить по-русски

2024-10-05T15:31

2024-10-05T15:31

2024-10-05T15:32

новости

мила йовович

русский язык

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Ранее Черных переехала в Майами и начала работать у Милы Йовович. В доме актрисы весь обслуживающий персонал состоит из людей, говорящих на русском, так как сама Йовович родом из Киева и считает русский своим родным языком.Когда домработница отказалась общаться с 16-летней дочерью Милы на русском языке, ее немедленно уволили, передает Tvcenter.ru.Напомним, что ранее в интервью французским СМИ Мила Йовович рассказала о роли, которую ее русская мать сыграла в ее воспитании."Меня воспитывала русская мама, она была знаменитой актрисой в СССР. Первые книги, которые я прочитала, были на русском языке. Я воспитывалась в атмосфере русской классической театральной школы. И современное кино стоит на этих же принципах. Кроме того, я всегда помню, что в моих жилах течёт русская кровь", - рассказала актриса.О голливудских актерах с украинскими корнями в материале Наши люди в Голливуде: 12 кинозвезд с украинскими корнями

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мила йовович, русский язык