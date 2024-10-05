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Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию

Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию - 05.10.2024 Украина.ру

Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию

Гражданка Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией, была задержана пограничниками в Псковской области. Об этом 5 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону

2024-10-05T16:01

2024-10-05T16:01

2024-10-05T16:01

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При себе в момент задержания гражданка Украины имела болторез и плоскогубцы, которые она могла использовать для преодоления заграждений. Также при не были вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовая горелка.Однако у пойманной украинки не было документов, удостоверяющих личность. По ее словам, она их якобы оставила в Эстонии, по личным мотивам.Молодая женщина была задержана в Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины.На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу и против нее возбуждено уголовное дело, отметили в пограничном управлении ФСБ.О диверсионной деятельности ВСУ на территории России в материале Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"**Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, эстония, россия, украина, фсб, украинка, задержание, пересечение границы