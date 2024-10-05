Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию - 05.10.2024 Украина.ру
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Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию - 05.10.2024 Украина.ру
Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
Гражданка Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией, была задержана пограничниками в Псковской области. Об этом 5 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону
2024-10-05T16:01
2024-10-05T16:01
новости
эстония
россия
украина
фсб
украинка
задержание
пересечение границы
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При себе в момент задержания гражданка Украины имела болторез и плоскогубцы, которые она могла использовать для преодоления заграждений. Также при не были вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовая горелка.Однако у пойманной украинки не было документов, удостоверяющих личность. По ее словам, она их якобы оставила в Эстонии, по личным мотивам.Молодая женщина была задержана в Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины.На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу и против нее возбуждено уголовное дело, отметили в пограничном управлении ФСБ.О диверсионной деятельности ВСУ на территории России в материале Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"**Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, россия, украина, фсб, украинка, задержание, пересечение границы
Новости, Эстония, Россия, Украина, ФСБ, украинка, задержание, пересечение границы

Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию

16:01 05.10.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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Гражданка Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией, была задержана пограничниками в Псковской области. Об этом 5 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону
При себе в момент задержания гражданка Украины имела болторез и плоскогубцы, которые она могла использовать для преодоления заграждений. Также при не были вещи для длительного пребывания в лесу — походные спички, фонарик и газовая горелка.
Однако у пойманной украинки не было документов, удостоверяющих личность. По ее словам, она их якобы оставила в Эстонии, по личным мотивам.
Молодая женщина была задержана в Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины.
На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу и против нее возбуждено уголовное дело, отметили в пограничном управлении ФСБ.
О диверсионной деятельности ВСУ на территории России в материале Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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