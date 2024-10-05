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Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться - 05.10.2024 Украина.ру
Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
Российские войска взяли Угледар и овладели стратегически важным преимуществом, заявил львовскому телеканалу NTA сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка
2024-10-05T15:14
2024-10-05T15:14
2024-10-05T15:14
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По его словам, Россия не собирается останавливаться на этом."Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения", — предупредил Прилипка.Он сказал, что ВСУ сдали город, потому что не выдержали ежедневного давления с российской стороны. Прилипка добавил, что шансы удержать Угледар были, но для этого нужен был, по крайней мере, паритет в ресурсах."Более шести месяцев идет это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолеты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять", — пожаловался офицер ВСУ.Он добавил, что российские военные научились хорошо адаптироваться к "эволюции боевых действий на реальном поле боя". "Изменения диктуют те средства поражения, которые появляются на поле боя: мы что-нибудь придумали, они придумывают противодействие", — сказал Прилипка.Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Освобождение этого города, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении, полностью обезопасило трассу Донецк-Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Больше об этом в материале Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, угледар, вооруженные силы украины, россия, вс рф
Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
Российские войска взяли Угледар и овладели стратегически важным преимуществом, заявил львовскому телеканалу NTA сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка
По его словам, Россия не собирается останавливаться на этом.
"Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения", — предупредил Прилипка.
Он сказал, что ВСУ сдали город, потому что не выдержали ежедневного давления с российской стороны. Прилипка добавил, что шансы удержать Угледар были, но для этого нужен был, по крайней мере, паритет в ресурсах.
"Более шести месяцев идет это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолеты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять", — пожаловался офицер ВСУ.
Он добавил, что российские военные научились хорошо адаптироваться к "эволюции боевых действий на реальном поле боя".
"Изменения диктуют те средства поражения, которые появляются на поле боя: мы что-нибудь придумали, они придумывают противодействие", — сказал Прилипка.
Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Освобождение этого города, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении, полностью обезопасило трассу Донецк-Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху
.