«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру
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«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока»
«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру
«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока»
Владимир Зеленский 11 июля в видеообращении осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток»
2022-07-12T07:16
2022-07-13T11:11
новости
зеленский
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Кроме того, глава государства выразил мнение, что исключения в&nbsp;вопросе антироссийских санкций могут быть опасными &laquo;не только для&nbsp;Украины, а&nbsp;для всех стран демократического мира&raquo;.&laquo;Теперь можно не&nbsp;сомневаться, что Россия попытается не&nbsp;просто максимально ограничить, а&nbsp;полностью прекратить в&nbsp;самый острый момент поставки газа в&nbsp;Европу. Именно к&nbsp;этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется&raquo;,&nbsp;&mdash; заверил Зеленский.Аналогичное мнение&nbsp;высказывал&nbsp;глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины&nbsp;Сергей Макогон. По его словам, это &laquo;очень плохой прецедент исключения из&nbsp;санкций&raquo;.В связи с&nbsp;произошедшим министерство иностранных дел (МИД) Украины&nbsp;вызвало&nbsp;временного поверенного в&nbsp;делах Канады. Украинское ведомство призвало Канаду одуматься и&nbsp;не возвращать ФРГ недостающую для&nbsp;работы газопровода турбину. В МИД также подчеркнули, что пересмотр решения позволит сохранить давление на&nbsp;Россию.В свою очередь, посол Германии в&nbsp;Оттаве&nbsp;Сабина Шпарвассер&nbsp;заявляла, что Канада находилась под&nbsp;давлением Украины по&nbsp;данному вопросу.&nbsp;Вице-канцлер Германии, министр по&nbsp;делам экономики и&nbsp;защиты климата&nbsp;Роберт Хабек&nbsp;выразил надежду, что поставки газа из&nbsp;России возобновятся после технического обслуживания трубопровода.В июне&nbsp;&laquo;Газпром&raquo;&nbsp;заявил о&nbsp;технических проблемах с&nbsp;газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда&nbsp;Siemens&nbsp;находятся в&nbsp;ремонте в&nbsp;Канаде и&nbsp;не могут быть возвращены в&nbsp;Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегатов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил&nbsp;Ростехнадзор, и&nbsp;выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с&nbsp;16 июня упала на&nbsp;40%.&nbsp;
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новости, зеленский

«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока»

07:16 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский 11 июля в видеообращении осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток»
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 19:00
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Кроме того, глава государства выразил мнение, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».
«Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется», — заверил Зеленский.
Аналогичное мнение высказывал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. По его словам, это «очень плохой прецедент исключения из санкций».
В связи с произошедшим министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Канады. Украинское ведомство призвало Канаду одуматься и не возвращать ФРГ недостающую для работы газопровода турбину. В МИД также подчеркнули, что пересмотр решения позволит сохранить давление на Россию.
В свою очередь, посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявляла, что Канада находилась под давлением Украины по данному вопросу. 
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России возобновятся после технического обслуживания трубопровода.
Ориентировочно, Оттава отправит турбину после 14 июля. Транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, турбина прибудет в Россию после окончания технических работ на «Северном потоке», которые проводятся с 11 по 21 июля.
В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегатов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40%.
 
 
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