https://ukraina.ru/20220712/1034336546.html

«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока»

«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру

«Опасная уступка»: Зеленского огорчило решение Канады по турбине для «Северного потока»

Владимир Зеленский 11 июля в видеообращении осудил решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток»

2022-07-12T07:16

2022-07-12T07:16

2022-07-13T11:11

новости

зеленский

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Кроме того, глава государства выразил мнение, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными «не только для Украины, а для всех стран демократического мира».«Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется», — заверил Зеленский.Аналогичное мнение высказывал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. По его словам, это «очень плохой прецедент исключения из санкций».В связи с произошедшим министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Канады. Украинское ведомство призвало Канаду одуматься и не возвращать ФРГ недостающую для работы газопровода турбину. В МИД также подчеркнули, что пересмотр решения позволит сохранить давление на Россию.В свою очередь, посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер заявляла, что Канада находилась под давлением Украины по данному вопросу. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России возобновятся после технического обслуживания трубопровода.В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегатов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40%.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зеленский