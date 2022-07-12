Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии

Удар по президенту Зеленскому в самый решающий момент истории: украинские эксперты о письме конгрессмена США В Киеве разгорелся скандал при участии американского политика. Поводом стали обвинения главного лоббиста украинской темы в США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого она обвинила в работе на Россию. Украинские эксперты тоже не остались о в стороне от жаренной темы