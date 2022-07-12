Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии - 13.07.2022 Украина.ру
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Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии
Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии - 13.07.2022 Украина.ру
Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии
Число жителей Шотландии, которые хотели бы выйти из состава Соединенного Королевства, вопреки ожиданиям, снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T07:00
2022-07-13T11:11
новости
шотландия
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034333230.jpg?10343331471657699895
&laquo;К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из&nbsp;Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и&nbsp;все-таки захотят выйти из&nbsp;этого cоюза. Но как&nbsp;показывают опросы общественного мнения, где-то 54% шотландцев выступают против, потому что им нужны деньги&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Шотландия могла бы самостоятельно добывать нефть и&nbsp;газ, заявил он, однако &laquo;зеленые&raquo; не&nbsp;дают это делать, поэтому регион остается дотационным и&nbsp;зависимым от&nbsp;Лондона.Томаш Мацейчук&nbsp;&mdash; польский политолог, блогер и&nbsp;журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в&nbsp;РФ за&nbsp;оскорбительные высказывания в&nbsp;адрес россиян.Полный текст интервью можно прочитать&nbsp;здесь.
/20220711/1034330995.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шотландия

Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии

07:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУличная агитация в Эдинбурге перед референдумом о независимости Шотландии
Уличная агитация в Эдинбурге перед референдумом о независимости Шотландии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Число жителей Шотландии, которые хотели бы выйти из состава Соединенного Королевства, вопреки ожиданиям, снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
«К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и все-таки захотят выйти из этого cоюза. Но как показывают опросы общественного мнения, где-то 54% шотландцев выступают против, потому что им нужны деньги», — сказал он.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:08
Удар по президенту Зеленскому в самый решающий момент истории: украинские эксперты о письме конгрессмена СШАВ Киеве разгорелся скандал при участии американского политика. Поводом стали обвинения главного лоббиста украинской темы в США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого она обвинила в работе на Россию. Украинские эксперты тоже не остались о в стороне от жаренной темы
Шотландия могла бы самостоятельно добывать нефть и газ, заявил он, однако «зеленые» не дают это делать, поэтому регион остается дотационным и зависимым от Лондона.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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