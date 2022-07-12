Польский журналист объяснил зависимое положение Шотландии
07:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУличная агитация в Эдинбурге перед референдумом о независимости Шотландии
Число жителей Шотландии, которые хотели бы выйти из состава Соединенного Королевства, вопреки ожиданиям, снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
«К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и все-таки захотят выйти из этого cоюза. Но как показывают опросы общественного мнения, где-то 54% шотландцев выступают против, потому что им нужны деньги», — сказал он.
11 июля, 15:08Удар по президенту Зеленскому в самый решающий момент истории: украинские эксперты о письме конгрессмена СШАВ Киеве разгорелся скандал при участии американского политика. Поводом стали обвинения главного лоббиста украинской темы в США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого она обвинила в работе на Россию. Украинские эксперты тоже не остались о в стороне от жаренной темы
Шотландия могла бы самостоятельно добывать нефть и газ, заявил он, однако «зеленые» не дают это делать, поэтому регион остается дотационным и зависимым от Лондона.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.