«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций
07:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Запад страдает от того, что пытается оставить свой однополярный мир, где они живут за счет России, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Обозреватель канадской Toronto Star Фрэнк Джустра ранее написал, что Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО благодаря эффективным мерам, произведенным в ответ на антироссийские санкции.
«Они страдают для того, чтобы оставить свой однополярный мир, где они живут за наш счет — будем называть вещи своими именами. Почему на Западе растут цены и сокращаются доходы? По одной причине — на самом деле, о ней мало кто говорит. Потому, что экспорт Российской Федерации в физическом выражении сократился на тридцать процентов. В денежном он увеличился, потому что цены возросли, но люди-то едят не деньги, они потребляют реальные материальные ресурсы», — сказал Федоров.
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По его словам, Россия на треть сократила поставки, преимущественно в европейские страны и Америку, поэтому они страдают, именно оттого, что РФ начинает требовать деньги за свою продукцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.