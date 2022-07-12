«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций

«Они страдают для того, чтобы оставить свой однополярный мир, где они живут за наш счет — будем называть вещи своими именами. Почему на Западе растут цены и сокращаются доходы? По одной причине — на самом деле, о ней мало кто говорит. Потому, что экспорт Российской Федерации в физическом выражении сократился на тридцать процентов. В денежном он увеличился, потому что цены возросли, но люди-то едят не деньги, они потребляют реальные материальные ресурсы», — сказал Федоров.