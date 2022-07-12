«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций - 13.07.2022 Украина.ру
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«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций
«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций - 13.07.2022 Украина.ру
«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций
Запад страдает от того, что пытается оставить свой однополярный мир, где они живут за счет России, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-07-12T07:15
2022-07-13T11:11
новости
россия
запад
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Обозреватель канадской Toronto Star Фрэнк Джустра ранее написал, что Россия произвела выстрел по&nbsp;финансовой системе НАТО благодаря эффективным мерам, произведенным в&nbsp;ответ на&nbsp;антироссийские санкции.По его словам, Россия на&nbsp;треть сократила поставки, преимущественно в&nbsp;европейские страны и&nbsp;Америку, поэтому они страдают, именно оттого, что РФ начинает требовать деньги за&nbsp;свою продукцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад

«Живут за наш счет»: Федоров объяснил, почему Запад страдает от антироссийских санкций

07:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЕвгений Федоров
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Запад страдает от того, что пытается оставить свой однополярный мир, где они живут за счет России, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Обозреватель канадской Toronto Star Фрэнк Джустра ранее написал, что Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО благодаря эффективным мерам, произведенным в ответ на антироссийские санкции.
«Они страдают для того, чтобы оставить свой однополярный мир, где они живут за наш счет — будем называть вещи своими именами. Почему на Западе растут цены и сокращаются доходы? По одной причине — на самом деле, о ней мало кто говорит. Потому, что экспорт Российской Федерации в физическом выражении сократился на тридцать процентов. В денежном он увеличился, потому что цены возросли, но люди-то едят не деньги, они потребляют реальные материальные ресурсы», — сказал Федоров.
Открытие газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:29
Запад пошёл на попятную: санкции против России отменяются, возражения Украины не принимаютсяКиев просит максимально усилить давление мирового сообщества на Россию, но вместо этого Канада, — один из передовиков санкционного режима, — наоборот, готова по просьбе Германии сделать исключение и вернуть турбину для запуска газопровода «Северный поток» на полную мощность
По его словам, Россия на треть сократила поставки, преимущественно в европейские страны и Америку, поэтому они страдают, именно оттого, что РФ начинает требовать деньги за свою продукцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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