00:21 — Блинкен и Зеленский: два взгляда на нападение России;
02:40 — Визит Блинкена на Украину: о чем договорились?
04:40 — С чем связано заявление Байдена о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно?
08:45 — Последствия от возможных антироссийских санкций США: реально ли отключить РФ от доллара?
11:30 — "Обратный отсчет". Кремль призывает США ответить по гарантиям безопасности в ближайшее время. Дадут ли США письменный ответ?
14:50 — Роль Блинкена в избрании неоднозначной меры пресечения Порошенко по делу о госизмене.