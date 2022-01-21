Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров рассказал, зачем госсекретарь США Энтони Блинкен прилетал в Киев и прокомментировал тезисы Джо Байдена на пресс-конференции по итогам первого года пребывания в Белом доме:

00:21 — Блинкен и Зеленский: два взгляда на нападение России;

02:40 — Визит Блинкена на Украину: о чем договорились? «Госсекретарь США будет чаще звонить в Киев, а не в Варшаву». Кто хочет видеть Украину в НАТО © пресс-служба президента Украины

04:40 — С чем связано заявление Байдена о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно?

08:45 — Последствия от возможных антироссийских санкций США: реально ли отключить РФ от доллара?

11:30 — "Обратный отсчет". Кремль призывает США ответить по гарантиям безопасности в ближайшее время. Дадут ли США письменный ответ?

14:50 — Роль Блинкена в избрании неоднозначной меры пресечения Порошенко по делу о госизмене.