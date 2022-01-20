Писатель и публицист, член Центрального совета партии "Справедливая Россия-За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру прокомментировал судебное решение в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, рассказал, почему Россию толкают к войне с Украиной и как нужно ответить, если США не примут требования по гарантиям безопасности:

0:50 — Дождётся ли Россия ответа от США и каким может быть этот ответ?

1:45 — Как должна действовать Российская Федерация, если наши требования выполнены не будут;

3:25 — Крайне мягкая мера пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко. Как это связано с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена?

6:17 — Как отказ арестовать Порошенко повлияет на политическую карьеру и будущее президента Зеленского;

7:45 — Участившиеся визиты на Украину политиков, дипломатов, чиновников из США: с чем это связано и о чём свидетельствует?

10:27 — Великобритания назвала Украину одним из главных приоритетов своей внешней политики. О чём это свидетельствует и чем чревато?

12:34 — Насколько велика вероятность войны между Украиной и РФ?

15:30 — С какой целью Запад продвигает тему угрозы российского вторжения на Украину?

17:30 — Посреднические инициативы Турции в возможных переговорах России и Украины;

20:30 — Будущее российско-украинских отношений: ждать дальнейшей эскалации или есть надежна на потепление?