Знаменитости, которые ушли из жизни, но навсегда останутся в наших сердцах:

— 00:30 Звезда фильма «Человек — амфибия» Владимир Коренев;

— 02:07 Создатель «Ералаша» Борис Грачевский;

— 04:07 Артист театра и кино, Герой Труда России Василий Лановой;

— 07:18 Звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков;

— 08:10 Первый глава МИД Украины Анатолий Зленко;

— 09:25 Последний защитник Брестской крепости Петр Котельников;

— 10:10 Украинский хореограф Григорий Чапкис;

— 10:53 Кинорежиссер Владимир Меньшов;

— 11:51 Поэт, музыкант Петр Мамонов;

— 13:26 Глава МЧС Евгений Зиничев;

— 14:15 Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин;

— 15:06 Народный артист России Валерий Гаркалин;

— 15:57 Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова;

— 17:33 Певец, композитор Александр Градский;

— 18:35 Звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант.    