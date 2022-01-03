В спецвыпуске Украина.ру мы предлагаем Вам вспомнить тех, кто ушел от нас в 2021 году. Писатели, певцы, актеры – своим творчеством они изменили нашу жизнь к лучшему

Знаменитости, которые ушли из жизни, но навсегда останутся в наших сердцах: — 00:30 Звезда фильма «Человек — амфибия» Владимир Коренев; — 02:07 Создатель «Ералаша» Борис Грачевский; — 04:07 Артист театра и кино, Герой Труда России Василий Лановой; — 07:18 Звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков; — 08:10 Первый глава МИД Украины Анатолий Зленко; — 09:25 Последний защитник Брестской крепости Петр Котельников; — 10:10 Украинский хореограф Григорий Чапкис; — 10:53 Кинорежиссер Владимир Меньшов; — 11:51 Поэт, музыкант Петр Мамонов; — 13:26 Глава МЧС Евгений Зиничев; — 14:15 Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин; — 15:06 Народный артист России Валерий Гаркалин; — 15:57 Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова; — 17:33 Певец, композитор Александр Градский; — 18:35 Звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант.