Знаменитости, которые ушли из жизни, но навсегда останутся в наших сердцах:
— 00:30 Звезда фильма «Человек — амфибия» Владимир Коренев;
— 02:07 Создатель «Ералаша» Борис Грачевский;
— 04:07 Артист театра и кино, Герой Труда России Василий Лановой;
— 07:18 Звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков;
— 08:10 Первый глава МИД Украины Анатолий Зленко;
— 09:25 Последний защитник Брестской крепости Петр Котельников;
— 10:10 Украинский хореограф Григорий Чапкис;
— 10:53 Кинорежиссер Владимир Меньшов;
— 11:51 Поэт, музыкант Петр Мамонов;
— 13:26 Глава МЧС Евгений Зиничев;
— 14:15 Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин;
— 15:06 Народный артист России Валерий Гаркалин;
— 15:57 Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова;
— 17:33 Певец, композитор Александр Градский;
— 18:35 Звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант.