— 00:30 Зачем страны НАТО обвиняет России в наращивании войск у границ Украины?
— 03:40 Кто и зачем пытается спровоцировать войну между Украиной и Россией?
— 07:20 Какова вероятность начала Третьей мировой войны?
— 08:35 Где может начаться Третья мировая война?
— 10:35 Ухудшение белорусско-украинских отношений: заявления Лукашенко о Донбассе, Крыме и ядерном оружии;
— 13:15 Может ли Турция стать посредником между РФ и Украиной?
— 14:50 Разместит ли Россия ядерное оружие в Белоруссии?
— 17:40 Какова вероятность нового госпереворота на Украине?
— 22:05 Нужна ли России разрушенная экономика Украины?
— 23:00 Могут ли США начать войну с РФ из-за Украины?