Публицист Николай Стариков объяснил, почему Британии и США выгодна война в Европе с участием России и какие сигналы англичане посылают в Москву и Киев. Кроме того, эксперт объяснил, зачем Зеленский заявил о подготовке нового госпереворота

— 00:30 Зачем страны НАТО обвиняет России в наращивании войск у границ Украины? — 03:40 Кто и зачем пытается спровоцировать войну между Украиной и Россией? — 07:20 Какова вероятность начала Третьей мировой войны? — 08:35 Где может начаться Третья мировая война? — 10:35 Ухудшение белорусско-украинских отношений: заявления Лукашенко о Донбассе, Крыме и ядерном оружии; — 13:15 Может ли Турция стать посредником между РФ и Украиной? — 14:50 Разместит ли Россия ядерное оружие в Белоруссии? — 17:40 Какова вероятность нового госпереворота на Украине? — 22:05 Нужна ли России разрушенная экономика Украины? — 23:00 Могут ли США начать войну с РФ из-за Украины?