Политолог Ростислав Ищенко объяснил, зачем США регулярно сообщают о скором нападении России на Украину. Также эксперт рассказал, через сколько лет Китай станет непобедим для США и чем американцам мешает Россия в войне с КНР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью, что Россия нападёт на Украину в январе-феврале 2022 года. По версии советника главы Офиса украинского президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Россия может напасть на Украину уже на католическое Рождество (25 декабря). В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников вообще не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину.