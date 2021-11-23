Журналисты Украина.ру узнали у киевлян и гостей украинской столицы, справедливы ли, по их мнению, привилегии для вакцинированных от коронавируса

«Нечем дышать»: опубликована переписка беременной украинки, умершей от COVID-19 © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По последним данным украинских властей, спрос на вакцинацию после введения жестких карантинных ограничений вырос, однако до сих пор в стране привито менее трети населения. Значительная часть украинцев продолжает сопротивляться вакцинации: в Киеве на акции против обязательной вакцинации выходят тысячи человек и требуют от Верховной Рады отменить коронавирусные ограничения.