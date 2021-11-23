В Киеве с 1 ноября 2021 года установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания необходим ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. А с 8 ноября ряд организаций начал отстранять от работы непривитых сотрудников. Это касается сотрудников органов власти, вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.
По последним данным украинских властей, спрос на вакцинацию после введения жестких карантинных ограничений вырос, однако до сих пор в стране привито менее трети населения. Значительная часть украинцев продолжает сопротивляться вакцинации: в Киеве на акции против обязательной вакцинации выходят тысячи человек и требуют от Верховной Рады отменить коронавирусные ограничения.