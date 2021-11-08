За возложение цветов к мемориалу героям Великой Отечественной войны 22 июня - под суд! Именно такая история случилась с политическим экспертом и общественным деятелем из Львова Инной Иваночко. Мы попросили Инну рассказать нам об этом деле, а также о том, что изменилось после Майдана во Львове - городе, где она живёт:

0:31 — Суд за возложение цветов;

5:54 — Как изменилось во Львове отношение к Победе;

8:50 — Жизнь во Львове после Майдана

Напомним, в этом году во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу после Евромайдана.

Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили ещё несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя формально он не подпадал под действие закона о декоммунизации.