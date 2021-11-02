Украина.ру обсудила с известным адвокатом и общественным деятелем Татьяной Монтян череду загадочных смертей украинских политиков, массовое разочарование жителей страны в Зеленском и его команде, смысл назначения Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ и возможные действия руководства Украины по удержанию власти

0:14 — Загадочные смерти и "самоубийства" украинских политиков;



4:03 — Возможные мотивы власти;



4:58 — Рейтинг Зеленского и разочарование граждан Украины;



5:53 — Назначение Яроша;



7:19 — Новый пакет санкций против России;



8:58 — Сможет ли Зеленский удержать власть;



11:04 — Альтернатива Зеленскому?

Напомним, в августе 2021 года сообщили, что на Украине покончил с собой мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов. В октябре обнаружили тело Андрея Павлова — младшего брата покойного мэра города.

Также в октябре скоропостижно скончался депутат Верховной рады Украины Антон Поляков. Согласно предварительному выводу, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Однако на днях депутат Анна Скороход заявила, что Поляков был убит.