0:14 — Загадочные смерти и "самоубийства" украинских политиков;
4:03 — Возможные мотивы власти;
4:58 — Рейтинг Зеленского и разочарование граждан Украины;
5:53 — Назначение Яроша;
7:19 — Новый пакет санкций против России;
8:58 — Сможет ли Зеленский удержать власть;
11:04 — Альтернатива Зеленскому?
Напомним, в августе 2021 года сообщили, что на Украине покончил с собой мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов. В октябре обнаружили тело Андрея Павлова — младшего брата покойного мэра города.
Также в октябре скоропостижно скончался депутат Верховной рады Украины Антон Поляков. Согласно предварительному выводу, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Однако на днях депутат Анна Скороход заявила, что Поляков был убит.