Член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков в эфире Youtube-канала Украина.ру обсудил животрепещущие вопросы украинской политики и отношения Москвы к нынешнему киевскому режиму

01:00 — "Да, мы один народ!" Такие баннеры появились в ряде городов Украины



03:20 — Когда Украина объединится с Россией? В каком формате это может быть?



04:15 — Репрессии против Медведчука (фрагмент видео телеканала ICTV (Украина)



07:10 — Доказательств вины Медведчука Зеленский не имеет. Именно поэтому его и предлагают обменять



08:40 — Стариков: "Легитимизация украинской власти — дипломатическая ошибка России. Её необходимо исправить"



10:00 — Глава Пентагона на Украине. Чего ожидать в этой связи?



13:00 — Дело Саакашвили. Перспективы



17:00 — Станет ли Дмитрий Разумков следующим президентом Украины?



18:10 — Когда РФ уйдёт из-под контроля ФРС США?



19:00 — Нужно ли России и Белоруссии продавать электроэнергию Украине?



19:30 — В чём Зеленский берёт пример с Гитлера?



22:00 — Состоится ли встреча Зеленского с Путиным?