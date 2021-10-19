01:00 — "Да, мы один народ!" Такие баннеры появились в ряде городов Украины
03:20 — Когда Украина объединится с Россией? В каком формате это может быть?
04:15 — Репрессии против Медведчука (фрагмент видео телеканала ICTV (Украина)
07:10 — Доказательств вины Медведчука Зеленский не имеет. Именно поэтому его и предлагают обменять
08:40 — Стариков: "Легитимизация украинской власти — дипломатическая ошибка России. Её необходимо исправить"
10:00 — Глава Пентагона на Украине. Чего ожидать в этой связи?
13:00 — Дело Саакашвили. Перспективы
17:00 — Станет ли Дмитрий Разумков следующим президентом Украины?
18:10 — Когда РФ уйдёт из-под контроля ФРС США?
19:00 — Нужно ли России и Белоруссии продавать электроэнергию Украине?
19:30 — В чём Зеленский берёт пример с Гитлера?
22:00 — Состоится ли встреча Зеленского с Путиным?