Медузы, живые и мертвые, образуют собой покрывало на поверхности воды. СМИ сообщают, что почти все медузы в воде принадлежат отряду корнеротов. Их представители — самые крупные в Черном и Средиземном морях. Некоторые особи могут достигать до 30 сантиметров в диаметре и иметь любую расцветку — от молочной до синего с красноватым оттенком.
Для человека контакт с этим видом медуз опасен, поскольку оставляет сильные ожоги на теле. Они могут приводить не только к покраснению, боли и раздражению кожи, но и провоцировать серьезное отравление организма.