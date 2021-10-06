У берегов Одессы наблюдается невиданное нашествие медуз-корнеротов. Тысячи медуз приплыли к причалу морского вокзала

Медузы добрались до Киева и захватили городские водоемы © Bogdana Cherniavskaya / facebook

Для человека контакт с этим видом медуз опасен, поскольку оставляет сильные ожоги на теле. Они могут приводить не только к покраснению, боли и раздражению кожи, но и провоцировать серьезное отравление организма.