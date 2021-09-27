Также эксперт объяснил, почему президент Турции отказался признавать выборы в Крыму и заявил, что считает Крым украинской территорией.
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