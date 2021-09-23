Политолог Михаил Погребинский в эфире Youtube-канала Украина.ру прокомментировал ряд актуальных вопросов текущей политической повестки Украины

— 01:13 Добавит ли скандальный закон о деолигархизации политических очков Зеленскому?

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Верховная рада 23 сентября поддержала так называемый закон о деолигархизации. За законопроект проголосовали 279 народных депутатов, из них 229 — представители фракции "Слуга народа".

Согласно закону, основанием для включения в реестр олигархов, который формирует и ведёт СНБО, являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

СНБО принимает решение о признании лица олигархом на основании представления кабмина, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Олигархов включают в реестр не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

Лицам, включенным в реестр олигархов, запрещается, в частности, делать взносы в виде собственных денежных средств на поддержку политических партий, в избирательные фонды кандидатов, политических партий во время избирательного процесса, покупать объекты большой приватизации, финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов и демонстраций с политическими лозунгами.