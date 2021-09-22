Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру оценил текущее состояние дел в политической и экономической жизни страны

0:16 — Готова ли Украина к отопительному сезону?

14:28 — Запуск "Северного потока — 2" и украинская ГТС;



22:24 — Заявления Кулебы и Разумкова;



37:44 — Украинские санкции против СМИ и рейтинг власти;



45:40 — Способен ли кто-то обеспечить Зеленскому "горячую осень"?



Николай Азаров — украинский политический и государственный деятель. Премьер-министр Украины (11 марта 2010 — 28 января 2014). Один из основателей, член и председатель «Партии регионов».

Народный депутат Украины II, V, VI и VII созывов. Занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (2002-2005 и 2006-2007), был главой Государственной налоговой администрации Украины в 1996-2002 годах.

С 3 августа 2015 года является председателем «Комитета спасения Украины».