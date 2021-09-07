Также Бородай проанализировал, действительно ли Вашингтон мог разрешить Киеву полностью игнорировать Минские соглашения после встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского.
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