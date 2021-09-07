Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай оценил слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что Украина «снялась с крючка» «Минска-2»

Бородай рассказал, сколько продержится Зеленский и куда он улетит, когда его бросит США © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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