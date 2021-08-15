Главный редактор издания «ПолитНавигатор», севастополец Сергей Степанов в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, как изменились Крым и Севастополь после возращения в состав РФ
• 01:15 — «путинские» дома в Севастополе;
• 08:37 — как изменились курорты Крыма к 2021 году;
• 12:25 — каким будет оперный театр в Севастополе;
• 15:05 — украинская продукция в Крыму;
• 18:45 — украинские туристы;
• 23:02 — что необходимо улучшить в Крыму?
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