Главный редактор издания «ПолитНавигатор», севастополец Сергей Степанов в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, как изменились Крым и Севастополь после возращения в состав РФ

Украина.ру на Youtube Стариков хочет запретить въезд в РФ тем, кто считает русских и украинцев разными народами