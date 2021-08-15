Ищенко объяснил, почему Украина потеряла Крым
Ищенко объяснил, почему Украина потеряла Крым
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• 01:15 — «путинские» дома в Севастополе;

• 08:37 — как изменились курорты Крыма к 2021 году;

• 12:25 — каким будет оперный театр в Севастополе;

• 15:05 — украинская продукция в Крыму;

• 18:45 — украинские туристы;

• 23:02 — что необходимо улучшить в Крыму?