Политолог-американист Рафаэль Ордуханян нашел американский след в росте русофобии на постсоветском пространстве

Одна большая провокация: политолог Ордуханян рассказал, чего опасаться РФ на саммите © Скриншот из видео Украина.ру 00:15 — роль США в усилении русофобии на постсоветском пространстве;

• 05:23 — русофобия в странах СНГ: почему местная власть не замечает националистов;

• 07:00 — как России бороться с русофобией за рубежом;

• 08:58 — нужно ли возвращать всех русских в Россию;

• 12:40 — исторические причины русофобии на Украине;

• 15:41 — психологические проблемы президента Украины Владимира Зеленского;

• 17:25 — довольна ли администрация президента США Джо Байдена правлением Зеленского;

• 21:15 — почему США и Германии не интересен саммит «Крымская платформа»;

• 23:40 — последствия проведения саммита «Крымская платформа» для Зеленского.