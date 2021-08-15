• 00:15 — роль США в усилении русофобии на постсоветском пространстве;
• 05:23 — русофобия в странах СНГ: почему местная власть не замечает националистов;
• 07:00 — как России бороться с русофобией за рубежом;
• 08:58 — нужно ли возвращать всех русских в Россию;
• 12:40 — исторические причины русофобии на Украине;
• 15:41 — психологические проблемы президента Украины Владимира Зеленского;
• 17:25 — довольна ли администрация президента США Джо Байдена правлением Зеленского;
• 21:15 — почему США и Германии не интересен саммит «Крымская платформа»;
• 23:40 — последствия проведения саммита «Крымская платформа» для Зеленского.