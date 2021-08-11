Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, готова ли Россия к глобальному энергопереходу

Глобальный энергопереход: Россия минимизирует риски, Украина пытается компенсировать потери © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк 02:05 — чем привлекательна для России «зеленая» энергетика;

• 03:30 — зачем Западу альтернативная энергетика;

• 06:15 — план по развитию альтернативной энергетики в России;

• 11:05 — кто выиграет от глобального энергоперехода;

• 13:50 — готова ли Украина к энергопереходу?

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что в связи с новой технологической революцией в ближайшее десятилетие Россию ждет «уникальный» удар по экономике. Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». Под этим он подразумевает «глобальный энергопереход» — снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.