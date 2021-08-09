Журналист Владимир Скачко рассказал, какой станет Украина, если все русскоязычное население уедет в Россию

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Напомним, законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию» 11 июня внес на рассмотрение в Госдуму первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин. Отмечается, что в случае его утверждения жители Украины и Белоруссии вместе с ближайшими родственниками смогут получить вид на жительство в России, находясь за рубежом.