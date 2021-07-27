Политтехнолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прокомментировал интервью временного поверенного в делах США Джорджа Кента, который заявил, что «формула Штайнмайера» не является формулой для решения всех вопросов:

— 00:45 Противостояние Германии и США по имплементации Украиной «формулы Штайнмайера»;

— 08:33 Почему Зеленскому невыгодно имплементировать «формулу Штайнмайера»?

— 11:30 К чему приведет законопроект о лишении украинского гражданства за получение российского паспорта?

— 15:30 Почему Украина не прекращает борьбу против «Северного потока — 2»?

— 21:45 Визит Зеленского в Белый дом: зачем Зеленский летит в Штаты?

— 23:30 Горячая осень – 2021.

Напомним, ранее представитель США заявил, что Украина получает ежегодную поддержку в размере около $750 млн независимо от того, какая партия находится у власти в США.