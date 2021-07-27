— 00:45 Противостояние Германии и США по имплементации Украиной «формулы Штайнмайера»;
— 08:33 Почему Зеленскому невыгодно имплементировать «формулу Штайнмайера»?
— 11:30 К чему приведет законопроект о лишении украинского гражданства за получение российского паспорта?
— 15:30 Почему Украина не прекращает борьбу против «Северного потока — 2»?
— 21:45 Визит Зеленского в Белый дом: зачем Зеленский летит в Штаты?
— 23:30 Горячая осень – 2021.
Напомним, ранее представитель США заявил, что Украина получает ежегодную поддержку в размере около $750 млн независимо от того, какая партия находится у власти в США.